سفير بريطانيا بالقاهرة يشارك في احتفالية تاريخية بمشاركة وزير السياحة والآثار

شارك جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، في احتفالية مميزة بالقاهرة التاريخية، برفقة مدير المجلس الثقافي البريطاني، مارك هاوارد، في افتتاح قبتي يحيى الشبيه وصفى الدين جوهر، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والسفارة والمركز الثقافي البريطاني.



وقد تم تنفيذ مشروع الترميم بدعم من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطاني.

ويعد هذا المشروع يعكس التزامًا مشتركًا بين مصر والمملكة المتحدة بحماية التراث وتعزيز التنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع يأتي ضمن برنامج "إرث – للتراث والمناخ"، الذي يهدف إلى دمج الحفاظ على التراث مع مواجهة آثار التغير المناخي، ويُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في حماية التراث الثقافي وتعزيز دور المجتمعات المحلية.



ونفذ المشروع بواسطة مبادرة "الأثر لنا" التابعة لمؤسسة مجاورة للفكر العمراني، وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وشمل: ترميمًا دقيقًا وفق أعلى المعايير الدولية أنشطة توعية مجتمعية وتدريبية

دعم الحرف اليدوية المحلية حلولًا مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي.

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