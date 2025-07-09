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لجنة هندسية ثلاثية من محافظة القاهرة تعاين سنترال رمسيس بعد احتراقه (صور)

معاينة مبنى رمسيس،فيتو
معاينة مبنى رمسيس،فيتو
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عاينت اليوم اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة القاهرة مبنى سنترال رمسيس اليوم، لإعداد تقرير فنى بالحالة الإنشائية ومدى تأثر المبنى بالحريق.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه كان تم تشكيل لجنة هندسية ثلاثية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذى نشب به.


أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المعاينة المبدئية لمبنى سنترال رمسيس أن المبنى سليم والنيران لم تؤثر على سلامته إنشائيا.

 

وقال محافظ القاهرة إن اللجنة الهندسية سوف تعد تقريرا فنيا بحالة المبنى إنشائيا والتوصيات المطلوب تنفيذها


لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس


وكان قد قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء.

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