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أخبار مصر

رئيس مصر للطيران يشيد بجهود العاملين في مواجهة أزمة حريق سنترال رمسيس

رئيس شركة مصر للطيران،
رئيس شركة مصر للطيران، فيتو

وجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بالشركة، مثمنًا ما أظهروه من روح المسؤولية والاحترافية في التعامل مع أزمة حريق سنترال رمسيس نتجت عن عطل طارئ في شبكات الاتصالات والإنترنت، وأدت إلى تأخيرات محدودة في بعض مواعيد إقلاع الرحلات.

وأكد رئيس مصر للطيران في رسالته أن متابعة الأزمة أظهرت حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مواقعهم المختلفة، من أجل ضمان استمرار العمل بكفاءة، وسرعة احتواء الموقف بأعلى درجات المهنية والمرونة. 

الحفاظ على راحة وسلامة الركاب في ظروف استثنائية

وأشاد بما تحلى به العاملون من التزام وإخلاص في أداء مهامهم، وهو ما ساهم في تقليل تأثير الأزمة إلى الحد الأدنى، والحفاظ على راحة وسلامة الركاب في ظروف استثنائية.

وأوضح الطيار أحمد عادل أن هذا الأداء يعكس عمق الانتماء والولاء لشركة مصر للطيران، ويجسد الروح الحقيقية للعاملين في هذا الصرح الوطني العريق، الذين يتحملون مسؤولية الحفاظ على مكانة الشركة في مختلف الظروف والتحديات.

وأضاف رئيس الشركة أن ما أبداه العاملون من روح الفداء والإصرار يعد مصدر فخر واعتزاز لكل فرد في قطاع الطيران المدني، ودليلًا عمليًا على كفاءتهم العالية وقدرتهم على مواجهة التحديات بثقة، وهو ما يعزز مكانة مصر للطيران إقليميًا ودوليًا ويضمن استمرار ثقة عملائها.

وفي ختام رسالته، دعا الطيار أحمد عادل جميع العاملين إلى مواصلة العطاء، والعمل بروح الفريق الواحد، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء، بما يليق بتاريخ مصر للطيران العريق وطموحاتها المستقبلية.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى جميع الموظفين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرصه على استمرار التواصل معهم لدعم مسيرة التطوير والتميز.

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