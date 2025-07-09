الرئيس الروسي يعفي مبعوثه الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا من مهامه

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال ميخائيل بوجدانوف من منصب نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وجاء ذلك وفقا لقرارات نشرت على بوابة الإجراءات القانونية الروسية، إقالة ميخائيل ليونيدوفيتش بوجدانوف من منصب نائب وزير الخارجية الروسي، ومن مهام المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتدخل المراسيم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية.

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