أكسيوس: مسؤولون قطريون وأمريكيون أبلغوا إسرائيل رفضهم لخريطة سموتريتش

كشفت موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن خريطة إعادة الانتشار فى غزة التي اقترحتها إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قوبلت بالرفض من كل من الولايات المتحدة وقطر، وسط تحذيرات من انهيار المحادثات الجارية.

قطر ترفض خريطة إسرائيل وحماس لن تقبلها

وفقًا للمصادر، فقد أبلغ المسؤول القطري كبير المفاوضين الإسرائيليين رون ديرمر، أن حماس على الأرجح سترفض الخطة الإسرائيلية بالكامل، مشيرًا إلى أن الخريطة المقترحة قد تؤدي إلى انهيار المفاوضات في حال عدم تعديلها.

كما شدد المسؤول القطري على ضرورة عدم تحميل الدوحة مسؤولية فشل المفاوضات، في حال تعنت الجانب الإسرائيلي واستمر في التمسك بالخطة الحالية.

واشنطن تُشبه خطة الانسحاب من غزة بخريطة سموتريتش

من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف يتكوف خلال اجتماع مع ديرمر، أن خريطة إعادة الانتشار الإسرائيلية تُشبه إلى حد كبير "خريطة سموتريتش"، في إشارة إلى الخطة التي تُبقي إسرائيل داخل قطاع غزة تحت مبررات أمنية، معتبرًا أنها غير مقبولة لواشنطن.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.