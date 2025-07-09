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خارج الحدود

أكسيوس: مسؤولون قطريون وأمريكيون أبلغوا إسرائيل رفضهم لخريطة سموتريتش

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن خريطة إعادة الانتشار فى غزة التي اقترحتها إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قوبلت بالرفض من كل من الولايات المتحدة وقطر، وسط تحذيرات من انهيار المحادثات الجارية.

قطر ترفض خريطة إسرائيل وحماس لن تقبلها

وفقًا للمصادر، فقد أبلغ المسؤول القطري كبير المفاوضين الإسرائيليين رون ديرمر، أن حماس على الأرجح سترفض الخطة الإسرائيلية بالكامل، مشيرًا إلى أن الخريطة المقترحة قد تؤدي إلى انهيار المفاوضات في حال عدم تعديلها.

كما شدد المسؤول القطري على ضرورة عدم تحميل الدوحة مسؤولية فشل المفاوضات، في حال تعنت الجانب الإسرائيلي واستمر في التمسك بالخطة الحالية.

واشنطن تُشبه خطة الانسحاب من غزة بخريطة سموتريتش 

من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف يتكوف خلال اجتماع مع ديرمر، أن خريطة إعادة الانتشار الإسرائيلية تُشبه إلى حد كبير "خريطة سموتريتش"، في إشارة إلى الخطة التي تُبقي إسرائيل داخل قطاع غزة تحت مبررات أمنية، معتبرًا أنها غير مقبولة لواشنطن.

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