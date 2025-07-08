منتخب مواليد 2009 يختبر 36 محترفا قبل خوض تصفيات شمال إفريقيا

منتخب مواليد 2009، يواصل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، البحث عن افضل العناصر لتمثيل مصر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين المقرر إقامتها العام المقبل.

حسين عبد اللطيف، فيتو

اختبار 36 محترفا

وضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف 36 لاعبًا، من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي بدأ الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلًا.

تصفيات شمال إفريقيا

من جانبه قال علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري،إن منتخب الناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، سيبدأ خلال الفترة المقبلة، الاستعداد للمشاركة في دورة شمال إفريقيا تحت 16 سنة، المقرر إقامتها في تونس.

وأشار علاء نبيل في تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن منتخب مواليد 2009، سيكون أول ارتباط رسمي له في شهر نوفمبر المقبل، وهو موعد انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، ولكن يبقى تأكيد موعد مباراته الأولى في التصفيات الإفريقية متوقفًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

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