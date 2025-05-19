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رياضة

عودة بعثة منتخب 16 سنة بعد المشاركة في دورة بولندا الدولية

عودة بعثة منتخب 16
عودة بعثة منتخب 16 سنة بعد المشاركة في دورة بولندا، فيتو

 عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الإثنين) بعثة منتخب مصر تحت 16 سنة بعد المشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير، التي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 18 مايو الجاري في بولندا بمشاركة منتخبات بولندا وإيرلندا وكندا.


حقق المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من الفوز على كندا بركلات الترجيح بعد التعادل (0 – 0) في مباراة لعبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80، ثم خسر أمام منتخب بولندا صاحب الأرض بركلات الترجيح أيضًا بعد التعادل (1 – 1) وكان متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة، بعدها تفوق على منتخب إيرلندا في الجولة الثالثة والأخيرة (3 – 2).

 المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط

 ضمت بعثة الفريق 30 فردا برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد من بينهم 22 لاعبًا، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي المكون من حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا، شادي الشريف مديرًا إداريًا، وبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، والدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا ووجيه حسن للمهمات.


وأشاد حمادة الشربيني رئيس البعثة بالانضباط والالتزام والجدية التي كانت شعار الفريق في أول تجربة خارجية له.

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