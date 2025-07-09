كأس العالم للأندية، ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تلقى ريال مدريد ضربة قوية، قبل مواجهة الليلة أمام نظيره باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

إصابة أرنولد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فقد تعرض الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ريال مدريد، لانتكاسة خلال التدريبات التي خاضها الفريق أمس.

وأضاف التقرير أن أرنولد قد يغيب عن مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يعتمد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على لوكاس فاسكيز بشكل أساسي في الجهة اليمنى، إذا تأكد غياب أرنولد.

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