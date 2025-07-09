الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بنصف نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس العالم للأندية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

 

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو
باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد وباريس سان جيرمان بي اس جي ضد الريال القنوات الناقله لمباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ماتش الريال وباريس كأس العالم للأندية 2025 إدارة مباريات كأس العالم للأندية ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ماني

مواد متعلقة

الحكم على كارلو إنشيلوتي بالسجن لمدة عام

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

مونديال الأندية، هل يدفع إنريكي ثمن تهور مدافعيه أمام ريال مدريد؟

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

مدبولي: قانون الرياضة يلبي التطلعات باعتماد مدة الـ3 دورات بدلًا من الـ 8 سنوات

مدبولي يحسم الجدل بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد حادث قطار قويسنا

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

مدبولي يعلق على صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا في قمة بريكس ويكشف الكواليس

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزغاريد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية