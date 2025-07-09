الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوسع هجومه على بيت حانون شمال غزة

جيش الاحتلال في بيت
جيش الاحتلال في بيت حانون، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، توسيع عملياته العسكرية في بلدة بيت حانون الواقعة شمال قطاع غزة، في إطار الهجوم المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع منذ عدة أشهر.

 

عمليات برية وجوية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية توسّع نطاق عملياتها البرية والجوية في بيت حانون، بهدف ما وصفه بـ"تدمير البنية التحتية للمقاومة" وتعطيل قدرات الفصائل الفلسطينية على إطلاق الصواريخ.

 

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة من مقاتلي الفصائل، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال التقدم البري في أحياء البلدة.

 

وضع إنساني متدهور في شمال قطاع غزة

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه شمال قطاع غزة وضعًا إنسانيًا كارثيًا، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على المناطق السكنية، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وانهيار في الخدمات الطبية.

 

من جهتها، حذرت منظمات إنسانية دولية من كارثة وشيكة في المناطق الشمالية، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

 

المقاومة الفلسطينية: سنواصل التصدي

وفي المقابل، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها ستواصل التصدي للقوات الإسرائيلية في بيت حانون وكافة محاور القتال، مشددة على أن القطاع لن يكون ساحة مفتوحة للاجتياح دون رد.
 

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