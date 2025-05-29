نائب محافظ دمياط تبحث تحويل خدمات التعليم إلكترونيًا بالتعاون مع AITC NOVA (صور)

دمياط تخطو نحو الرقمنة التعليمية..

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة AITC NOVA المتخصصة في التحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن تطوير الخدمات التعليمية وتحويلها إلى منظومة إلكترونية متكاملة، وشهد الاجتماع حضور الأستاذ محمد عبدالغفار المدير التنفيذي للشركة والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

نحو منظومة تعليمية رقمية متطورة

أكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تُولي أولوية كبرى لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور من خلال التحول الرقمي الذي يهدف إلى تقليل الجهد والوقت وتحسين جودة الخدمات وأضافت أن التكنولوجيا تمثل الوسيلة المثلى لتحقيق الدقة والسرعة في تقديم الخدمات مؤكدة أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير الأداء المؤسسي وضمان وصول كل طالب إلى خدماته التعليمية بسهولة وشفافية

دمياط تواكب رؤية مصر 2030

شددت نائب المحافظ على أن دمياط تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية كما أكدت على التزام المحافظة بدعم كافة المبادرات التي تصب في اتجاه ميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين عليها بشكل سريع وآمن.

التقنيات الحديثة ترفع كفاءة الخدمات التعليمية

أكد الدكتور عمرو حنفي على أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة العمل داخل المؤسسات التعليمية موضحًا أن التحول الرقمي سيسهم في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين

نائب محافظ دمياط تجتمع مع ممثلي شركة AITC NOVA المتخصصة





وكيل التعليم يشيد بخطوة الرقمنة



أشاد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجهود المبذولة لتحسين البنية الرقمية للمديرية مؤكدًا أن رقمنة الخدمات التعليمية ستحدث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات للطلاب والمعلمين وستعزز بيئة العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية

خدمات تعليمية إلكترونية متكاملة



تتضمن خطة التحول الرقمي المزمع تنفيذها نظامًا إلكترونيًا لإعلان نتائج الامتحانات ومنصة إلكترونية لخدمات التحويل بين المدارس ونظامًا لتقديم التظلمات ومتابعتها وميكنة الإجراءات الإدارية داخل مديرية التعليم إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات تسليم واستلام الملفات وتقليل الزمن المستغرق في تقديم الخدمات مع إتاحتها على مدار الساعة بما يسهم في تقليل الزحام والتكدس أمام مقار المديرية وتوفير نظام تتبع واضح وشفاف للمعاملات التعليمية

خطوة نحو المستقبل

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم في محافظة دمياط بما يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية ويضمن تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تلبي طموحات الطلاب وتواكب تطلعات الدولة نحو الجمهورية الرقمية.

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