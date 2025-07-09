الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم 3 دول عربية، ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على ست دول

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية لـ6 دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

 

ترامب يفرض رسوم جمركية على 6 دول


وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الجزائر و25% على بروناي و30% على العراق و30% على ليبيا و25% على مولدوفا و25% على الفلبين.

 

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن مجموعة "البريكس" باتت على وشك الانهيار، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الدول الأعضاء إذا لم تلتزم بسياسات التجارة الأمريكية الجديدة.

 

ترامب: "الدولار ملك ومن يتحدّانا سيدفع الثمن"

وفي تصريحات مثيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي الدولار العملة المهيمنة عالميًا، مضيفًا: "الدولار ملك، وسنُبقيه كذلك. ومن يظن أنه يستطيع تحدينا عبر تجاوز الرسوم الجمركية، سيدفع ثمنًا أكبر بكثير".

تحذير ترامب لدول البريكس

وحذر من أن أي دولة ضمن "البريكس" قد تواجه عقوبات تجارية صارمة، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تتهاون مع أي خرق لقوانين التجارة أو التعامل بالدولار.

 

وأوضح ترامب أن جميع الدول مطالبة بالالتزام بالتعريفات الجمركية الجديدة بحلول 1 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لم تُغيّر الموعد ولن تفعل، في رسالة مباشرة إلى الدول التي تسعى لتقويض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترامب الجزائر ليبيا العراق

مواد متعلقة

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

لحظة إحراج ترامب، ملفات جيفري إبستين تثير غضب الرئيس الأمريكي وتخرجه عن شعوره (فيديو)

الأكثر قراءة

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

مدبولي: قانون الرياضة يلبي التطلعات باعتماد مدة الـ3 دورات بدلًا من الـ 8 سنوات

مدبولي يحسم الجدل بشأن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد حادث قطار قويسنا

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بينهم 3 دول عربية، ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على ست دول

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزغاريد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads