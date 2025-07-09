بينهم 3 دول عربية، ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على ست دول

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية لـ6 دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

ترامب يفرض رسوم جمركية على 6 دول



وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الجزائر و25% على بروناي و30% على العراق و30% على ليبيا و25% على مولدوفا و25% على الفلبين.

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن مجموعة "البريكس" باتت على وشك الانهيار، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الدول الأعضاء إذا لم تلتزم بسياسات التجارة الأمريكية الجديدة.

ترامب: "الدولار ملك ومن يتحدّانا سيدفع الثمن"

وفي تصريحات مثيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي الدولار العملة المهيمنة عالميًا، مضيفًا: "الدولار ملك، وسنُبقيه كذلك. ومن يظن أنه يستطيع تحدينا عبر تجاوز الرسوم الجمركية، سيدفع ثمنًا أكبر بكثير".

تحذير ترامب لدول البريكس

وحذر من أن أي دولة ضمن "البريكس" قد تواجه عقوبات تجارية صارمة، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تتهاون مع أي خرق لقوانين التجارة أو التعامل بالدولار.

وأوضح ترامب أن جميع الدول مطالبة بالالتزام بالتعريفات الجمركية الجديدة بحلول 1 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لم تُغيّر الموعد ولن تفعل، في رسالة مباشرة إلى الدول التي تسعى لتقويض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

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