رسوم ترامب الصادمة تضرب سوق النحاس.. فرض جمارك بنسبة 50% يهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية للمعدن الأحمر.. وهذه الدولة أكبر المتأثرين من القرار

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الفوضى في أسواق المعادن بإعلانه المفاجئ عن اعتزامه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، هذه النسبة التي تجاوزت التوقعات بكثير، أدت إلى قفزة غير مسبوقة في العقود الآجلة الأمريكية وتراجع في السعر المرجعي العالمي.

تداعيات فورية على الشحنات وتوقعات السوق

في الأشهر الأخيرة، قام المتعاملون بشحن كميات قياسية من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسبا لأي رسوم محتملة، لكن خطوة ترامب الأخيرة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري، تنذر بنهاية وشيكة لتلك التدفقات، حيث يرى محللو "سيتي جروب" أن هذه اللحظة "فاصلة في سوق النحاس لعام 2025"، حيث سيغلق قرب تنفيذ الرسوم نافذة الشحنات الكبيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

قفزة قياسية في نيويورك وتراجع في لندن

وشهدت العقود الآجلة في بورصة "كوميكس" الأمريكية قفزة بلغت 17% أمس الثلاثاء، مسجلة أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق، قبل أن تتراجع بأكثر من 4% في بداية تداولات اليوم الأربعاء، وسجل سعر النحاس في نيويورك علاوة ضخمة بلغت 24% مقارنة بالعقود المكافئة في بورصة لندن.

على النقيض، شهدت بورصة لندن للمعادن، التي تحدد السعر القياسي العالمي، انخفاضا في الأسعار بنسبة 2.4% عند افتتاح جلسة الأربعاء، قبل أن تقلص الخسائر إلى تراجع بنسبة 0.4%، ليستقر السعر عند 9,751.50 دولار للطن عند الساعة 9:41 صباحا بتوقيت سنغافورة.

تصادم الرسوم مع الطلب المتزايد على النحاس

وتأتي خطوة ترامب، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة والعالم لارتفاع كبير في الطلب على النحاس خلال العقد المقبل، حيث تتجه شركات مراكز البيانات، وصناعة السيارات، وشبكات الطاقة، وغيرها، نحو تأمين المواد الخام اللازمة لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية وتوسعة قدرات شبكات الكهرباء، فالتحول إلى الطاقة المتجددة في أنظمة النقل والطاقة سيتطلب كميات من النحاس تفوق كثيرا ما التزمت شركات التعدين بتوفيره حتى الآن.

وبدأت صناعة النحاس العالمية بالتحوّط منذ فبراير الماضي، عندما أمر ترامب وزارة التجارة بإعداد مسوغات لفرض الرسوم بناء على اعتبارات الأمن القومي، ضمن مراجعة بموجب المادة 232 من "قانون توسيع التجارة"، وقوبلت هذه الخطط بمعارضة من الشركات المصنعة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

أكبر مورد للنحاس للولايات المتحدة تترقب

وتعد تشيلي، أكبر مورد للنحاس إلى الولايات المتحدة بفارق كبير، في انتظار تفاصيل أوضح عقب التصريحات المفاجئة للرئيس دونالد ترامب، تشيلي، ولا سيما شركة "كوديلكو" الحكومية، هي الأكثر تأثرا بهذه الخطوة، حيث تمثل البلاد نحو 500 ألف طن من أصل 700 ألف طن من النحاس المكرر الذي تستورده الولايات المتحدة سنويا، وتصدر "كوديلكو" وحدها حوالي 350 ألف طن من هذا الإجمالي.

وردا على تصريحات ترامب، أوضحت وزارة الخارجية التشيلية أنه لم يصدر حتى الآن أي أمر تنفيذي بشأن تحقيق وزارة التجارة الأمريكية في الرسوم الجمركية على النحاس، وأن تشيلي لم تتلق أي إخطار رسمي بقرار نهائي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "كوديلكو"، ماكسيمو باتشيكو، إنه لا يزال من المبكر استخلاص أي استنتاجات، مشيرا إلى وجود غموض كبير بشأن ما إذا كانت ستُمنح إعفاءات لدول بعينها، وما إذا كانت الرسوم ستشمل المنتجات النحاسية شبه المصنعة إلى جانب النحاس المكرر. وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المعدن، وتشيلي ستبقى جاهزة لتزويدها به.

ويرى بن هوف، رئيس قسم أبحاث السلع الأساسية في "سوسيتيه جنرال"، أن حجم صادرات تشيلي من النحاس إلى الولايات المتحدة وصعوبة تعويضها بمصادر بديلة، قد يشيران إلى أن الإعلان عن رسوم بنسبة 50% قد يكون وسيلة تفاوضية من جانب واشنطن، مضيفا أن تشيلي هي العنصر الحاسم في المشهد.

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