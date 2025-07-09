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مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء ذهابه لشراء تورتة عيد ميلاده بكفر الزيات

مصرع شاب تحت عجلات
مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء ذهابه لشراء تورتة عيد ميلاده

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مؤلمة راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، بعد أن لقي مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

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وتعود تفاصيل الحادث إلى خروج الشاب "م. هـ. ر" من منزله لشراء تورتة احتفالًا بعيد ميلاده، إلا أن القدر لم يمهله، حيث صدمه القطار أثناء محاولته العبور، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان الشاب أسفل القطار، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يعبر من مكان غير مخصص للمشاة، ما أسفر عن وقوع الحادث المؤلم.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تشييع جثمان الشاب في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالي القرية، الذين ودعوه بقلوب حزينة ودموع لم تجف، خاصة وأن الحادث وقع في يوم كان من المفترض أن يكون يوم فرح واحتفال بعيد ميلاده.

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