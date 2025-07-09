الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

القائمة الوطنية من أجل مصر تقدم أوراق ترشحها بمحكمة الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوراق المرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في "قطاع غرب الدلتا"، والتي تضم محافظات: الإسكندرية، البحيرة مطروح.

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وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 13 مرشحا علي عدد 3 محافظات، وتقسم إلى 6 من المتقدمين بمحافظة الإسكندرية، و6 متقدمين من محافظة البحيرة ومرشح من محافظة مطروح و13 آخرين احتياطيا.

وكانت لجنة محكمة الإسكندرية، تلقت أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية علي المقاعد الفردية 15 مرشحا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات  القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

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