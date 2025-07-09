كأس العالم للأندية، يبحث عشاق كرة القدم عن قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2 المفتوحة مجانا.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

غياب ويليان باتشو

ونال الإكوادوري ويليان باتشو بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقافه رفقة زميله الآخر لوكاس هيرنانديز لمدة مباراتين.

وبالتالي سيغيب باتشو عن باقي مشوار باريس نحو تحقيق حلم المونديال وأوله المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء.

وما زاد من أزمة إنريكي أن لوكاس هيرنانديز البديل الأول لـ باتشو طُرد أيضا أمام بايرن ميونخ، ليجد إنريكي نفسه مضطرا للاعتماد على المدافع البرازيلي الآخر لوكاس بيرالدو.

باريس سان جيرمان يسعى للخماسية

ويسعى باريس سان جيرمان إلى الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام الأحد المقبل لتحقيق حلم الخماسية التاريخية وذلك بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

موسم صفري للريال

في المقابل يطمح ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للحفاظ على آماله في حصد اللقب وإنقاذ موسمه الكارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

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