الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على نوافذها أثناء سيره بالطريق الدائري

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على نوافذها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأطفال بالجلوس على نوافذ سيارة حال سيرها بالطريق الدائرى بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.
  

القبض على قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على نوافذها أثناء سيره بالطريق الدائرى
القبض على قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على نوافذها أثناء سيره بالطريق الدائرى


 سمح للأطفال بالجلوس على نوافذ السيارة 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأطفال بالجلوس على نوافذ سيارة حال سيرها بالطريق الدائرى بالجيزة.

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وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيب بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد اللهو مع أنجاله، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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