نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف بمركز بدر (صور)

أجرى الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، جولة ميدانية اليوم بمركز ومدينة بدر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس هشام بربر - رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء محمد زايد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات المياه بمركز بدر، فيتو





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية، بما يضمن الإسراع في نسب الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث استهل الجولة بتفقد أعمال محطة معالجة ورفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة بدر، والتي تُعد من أكبر المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، حيث تضم محطة معالجة ثلاثية هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بطاقة ١٠ آلاف م³/يوم، عدد (٢) محطة رفع، خطوط طرد، ونحو ٦٠ كم من شبكات الإنحدار، وبلغت تكلفتها نحو ٤٠٠ مليون جنيه.

وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع الرئيسية بالكامل، و٤٠ كم من شبكات الإنحدار، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية ومد التوصيلات المنزلية.

كما شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة المعركة، بتكلفة إجمالية تقارب ٥٠٠ مليون جنيه، بطاقة معالجة تصل إلى ١٠٠٠ م³/يوم، ويشمل المشروع محطة رفع "المعركة"، خطوط طرد، شبكات إنحدار ويخدم المشروع عددًا من القرى (المعركة – الكفاح – العزيمة – الفالوجا – التل الكبير – النجاح – عين جالوت).





نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات المياه بمركز بدر، فيتو

نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات المياه بمركز بدر، فيتو

وتعد هذه المشروعات شريان حياة حيوي لأهالي مركز بدر، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، والجدول الزمني المحدد وكذا التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والشركات المنفذة والوحدات المحلية، لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، والاهتمام بجودة التنفيذ والمعايير الفنية المعتمدة.

يذكر أن محافظة البحيرة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في المدن أو القرى، ضمن خطة الدولة المصرية لتوفير الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية، بما ينعكس مباشرةً على تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





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