محافظ البحيرة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات انتخابات الشيوخ (صور)

عقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة خطة الاستعداد والتجهيز للانتخابات، وتقييم جاهزية المقار الانتخابية، مع التأكيد على توفير الدعم اللوجستي والفني لضمان تنظيم العملية الانتخابية على أعلى مستوى.





استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

وأكدت المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان والنظام داخل وخارج اللجان، وتقديم التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصةً كبار السن.

٦٢٨ مركزا انتخابيا يضم ٦٣٣ لجنة انتخابية فرعية استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة



وقد تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي للاستعدادات الجارية، حيث تم تجهيز ٦٢٨ مركز إنتخابي يضم ٦٣٣ لجنة انتخابية فرعية، موزعة على ١٨ قسما ومركزا إداريا بنطاق المحافظة، لاستقبال ٤ ملايين و٣٥١ ألاف و٧٥١ ناخبا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.





وشددت محافظ البحيرة على ضرورة توفير جميع التجهيزات والخدمات داخل المقرات الإنتخابية لتيسير المشاركة على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما وجهت بعمل مظلات وتخصيص أماكن إنتظار مناسبة، مع إتاحة أولوية الدخول لكبار السن وذوي الهمم وتجهيز كرسي متحرك بكل لجنة لخدمتهم.





كما وجهت الوحدات المحلية برفع أي إشغالات من الطرق المؤدية إلى اللجان، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمراكز الانتخابية لتوفير بيئة لائقة وآمنة للناخبين.





وتم التأكيد على أهمية توفير مولدات كهرباء ومحولات بديلة داخل المقار الانتخابية، لضمان استمرارية العملية الانتخابية دون أي انقطاع أو أعطال فنية قد تعيق سير التصويت، مع التشديد على مراجعة وسائل السلامة المهنية والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها داخل المدارس والمقار الانتخابية.

استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ، فيتو





محافظ البحيرة توجه ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسهيل العملية الانتخابية

ووجهت عازر بضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الصحة والتربية والتعليم والإسعاف والشباب والرياضة والأزهر والزراعة والمجلس القومى للمرأة، وكذا العمل على تجهيز كل لجنة انتخابية بخط تليفون أرضي فعال، بما يسهم في تسهيل التواصل وسرعة التعامل مع أي طارئ، كما شددت على أهمية ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان سرعة تلقي الشكاوى أو البلاغات من المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وأكدت المحافظ أيضًا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أن المشاركة الإيجابية تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، وتعبر عن وعي المواطن بحقوقه وواجباته تجاه الوطن.



محافظ البحيرة توجه بتأجيل أي امتحانات للدور الثاني قد تتعارض مع مواعيد التصويت

كما وجهت المحافظ بتأجيل اي إمتحانات للدور الثاني قد تتعارض مع مواعيد التصويت، مؤكدة ان محافظة البحيرة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والإلتزام التام بالحيادية والشفافية في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، وضمان تيسير الإجراءات لهم دون تمييز.



كما ناشدت محافظ البحيرة المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدةً أن إنتخابات مجلس الشيوخ تمثل إستحقاقًا دستوريًا هامًا، وفرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية في إختيار من يمثلهم، والمساهمة في دعم مسيرة البناء والتنمية وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.