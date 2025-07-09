"مصر هي الأصل" أولى فعاليات صالون نفرتيتي ضمن مبادرة "حراس الأثر"

يطلق صالون "نفرتيتي" الثقافي مبادرة جديدة تحمل عنوان “حراس الأثر”، إيمانا بدور البشر المحيطين بالمناطق الأثرية في حماية ذاكرة الوطن والوعي بقيمة حضارته العريقة وتراثه الإنساني، من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين العلم والمعرفة الأكاديمية وتخاطب الأجيال الجديدة للاعتزاز بالجذور.

وتأتي الفعالية الأولى بعنوان “مصر هي الأصل” لتقدم قراءة معاصرة للحضارة المصرية باعتبارها مرآة للهوية الوطنية، ومنبعًا ثريًا للثقافة الإنسانية. وذلك مساء يوم الأحد الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة السابعة، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

ويستضيف الصالون الدكتورة سامية الميرغني، أستاذ علم الأنثروبولوجيا الأثرية والمديرة السابقة لمركز بحوث وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار. والدكتور فكري حسن أستاذ الآثار والتراث الحضاري. حيث تستعرض حلقة النقاش أصول المصريين من منظور علم الجينات. وتؤكد على ريادة حضارتنا المصرية في مجالات الفكر، والفن، والعلم، وتأثيرها العميق والمستمر في تشكيل الثقافة الإنسانية.

كما يستضيف الصالون الفنان أحمد يوسف ليقدم فقرة فنية بعنوان "الحكواتي" يسرد فيها بعضا من تاريخ التراث المصري بشكل مختلف.

يُذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي انطلق كمبادرة ثقافية على يد مجموعة من الصحفيات المصريات، ليكون منصة حرة للحوار الثقافي والفكري، ويقوم بالإشراف عليه الصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، أماني عبد الحميد، والإذاعية وفاء عبد الحميد.

ويهدف الصالون إلى تعزيز قيم الانتماء والوعي الحضاري، ورد الاعتبار للهوية المصرية وتراثها الإنساني في مواجهة تيارات التغريب والنسيان.

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