نائب محافظ دمياط تبحث سبل التوسع في المحاصيل ذات العائد الاقتصادي

تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا مع المهندس خالد كسبة، وكيل وزارة الزراعة، لمناقشة سبل تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف الأمن الغذائي

مراجعة الحصر الزراعي وتحديد فرص التصدير

ناقشت "الصديق" خلال الاجتماع التقرير التفصيلي حول الحصر الشامل للمحاصيل الزراعية في دمياط ونسبتها من الإنتاج القومي، كما تم بحث إمكانية التوسع في زراعة محاصيل قابلة للتصدير والاستفادة من خدمات خط "الرورو" بميناء دمياط لتعزيز عمليات التصدير.

تعزيز الزراعة الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد

أكدت نائب المحافظ على أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الزراعات ذات القيمة المضافة، والتي تعزز الصناعات المحلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

بروتوكولات تعاون مع الجامعة واستخدام معامل تحليل التربة

وجهت "الصديق" بإعداد بروتوكول تعاون مع جامعة دمياط، للاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين بكلية الزراعة في عقد الندوات الإرشادية وزراعة المحاصيل الجديدة، مع الاستفادة من الأجهزة المتخصصة لتحليل التربة المتوفرة بالجامعة.

التوسع في زراعة القطن المحلي بديلًا للمستورد

ناقشت نائب المحافظ إمكانية إدخال زراعة قطن "جيزة 45" عالي الجودة والمستخدم في الصناعات المحلية بدلًا من استيراده، لما لذلك من مردود اقتصادي مباشر على المحافظة.

ندوات إرشادية ودعم فني للمزارعين

من جانبه، أكد المهندس خالد كسبة، وكيل الوزارة، على تنظيم ندوات إرشادية لتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

دعم فني ورقمنة للخرائط الزراعية

وشدد الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية، على أهمية التعاون مع كلية الزراعة ومراكز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني، مطالبًا بإنشاء خرائط مكانية رقمية للمحاصيل، تُربط بأنواع المنتجات الزراعية لضمان التخطيط السليم.

نائب المحافظ، تجتمع مع المهندس خالد كسبة، وكيل وزارة الزراعة

الترويج للسياحة الزراعية وإنشاء مصنع للتمور

وفي إطار دعم السياحة الزراعية، وجهت "الصديق" بتنظيم رحلات إلى مزارع الموالح والمزارع النموذجية بالمحافظة، لتسليط الضوء على جهود المزارعين وجذب الاستثمارات المرتبطة بمواسم الحصاد، كما أكدت اهتمام المحافظة بإنشاء مصنع للتمور للاستفادة من الإنتاج المحلي المتزايد.

تعزيز الاستثمار الزراعي وتحديد التحديات

كما وجهت نائب المحافظ مدير إدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار بإعداد تقرير شامل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والإنتاج الداجني، إلى جانب رصد التحديات الراهنة تمهيدًا لوضع حلول فعالة لها.

نحو تنمية زراعية مستدامة

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محافظة دمياط لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

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