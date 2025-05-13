الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي

نائب محافظ دمياط تتسلم طنا من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

دمياط تتسلم دفعة
دمياط تتسلم دفعة من لحوم الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف

تسلمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم، دفعة من لحوم الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بوزن إجمالي بلغ طنًا كاملًا، تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهيلًا لوصول الدعم الغذائي لمستحقيه.

جاء ذلك خلال استقبال رسمي حضره الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وعدد من ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

دمياط تتسلم دفعة من لحوم الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف
دمياط تتسلم دفعة من لحوم الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف

 

 

آلية عادلة للتوزيع

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن عمليات التوزيع ستتم وفقًا لكشوف الأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية تامة. كما شددت على ضرورة تذليل أي عقبات أمام عملية التوزيع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يمثل ذروة احتياج الأسر الفقيرة للدعم الغذائي.

 

دعم مستمر وتكافل اجتماعي

وقدمت نائب المحافظ شكرها لوزارة الأوقاف على استمرار هذه المبادرات المجتمعية الهادفة، التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبدعم القيادة السياسية المتواصل لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا في حياة كريمة.

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