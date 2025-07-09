اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

يرفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام في صفقة مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الأهلي ترى أن ضم مصطفى محمد خير تعويض لـ وسام أبوعلي الذي يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم الاحتراف سواء بالدوري الأمريكي أو الريان القطري.



أسباب تعطل صفقة مصطفى محمد

وكشف مصدر أن مصطفى محمد يرحب بعرض النادي الأهلي على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن هناك أسباب تعطل الصفقة.

أول هذه الأسباب هي مغالاة نادي نانت في مطالبه المالية لبيع مصطفى محمد، حيث حدد مبلغ 5 ملايين يورو في البداية.



وفوجئ الأهلي بتسريب تقرير عبر موقع "Foot Sur 7" الفرنسي، يفيد بأن فالديمار كيتا، مالك ورئيس نادي نانت، حدد مبلغ 10 ملايين يورو للاستغناء عن مصطفى محمد، وهو سعر كبير بالنسبة للأهلي.

والسبب الثاني الذي يعطل إتمام الصفقة هو خوف اللاعب من انقلاب جماهير الزمالك عليه حال انضمامه للأهلي رغم ترحيبه بالانتقال للقلعة الحمراء.

وعلمت “فيتو” أن الأهلي ما زال يفاوض مصطفى محمد لضمه.

رحيل وسام أبوعلي

في سياق آخر، قرر نادي الريان القطري زيادة المقابل المادي لضم نجم النادي الأهلي وسام أبوعلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الريان القطري قد عرض 8 ونصف المليون دولار ليتم رفع القيمة المالية إلى 9 ملايين دولار.

وطلب مسؤولو الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار من أجل بيع مع وسام أبوعلي.

كما طلب الأهلي منح مهلة للرد على العرض خلال ساعات خاصة مع رغبة اللاعب الملحة في الرحيل عن القلعة الحمراء.



وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تفوق بكثير ما يتقاضاه مع الأهلي.

ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض تجربة الاحتراف، ولكن مع رفض تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

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