عضوات النادي الإسماعيلي يوقعن استمارات سحب الثقة رغم غلق الأبواب (صور)

تواصل عدد من سيدات محافظة الإسماعيلية من عضوات الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، توقيع استمارات سحب الثقة رغم غلق أبواب النادي أمامهن لتسليم الاستمارات.

وحرر اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي محضرا ضد أعضاء مجلس الإدارة، لغلق باب النادي أمامهما ومنعهما من الدخول لتسليم استمارات سحب الثقة.

جانب من توقيع السيدات للاستمارات، فيتو

وكانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارا من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي لتضررهما وآخرين من غلق أبواب نادي الإسماعيلي، وعدم تمكنهما من الدخول إلى النادي لاستكمال إجراءات استمارات سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة مما يعد تحديا واضحا للقوانين واللوائح.

وعلى الفور، توجهت فرقة من الشرطة، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة ثان الإسماعيلية ضد مدير النادي الإسماعيلي.



جانب من توقيع السيدات للاستمارات، فيتو

حالة من الغضب بين أعضاء النادي

وسادت حالة من الغضب جموع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا منذ الصباح الباكر، لتوقيع الاستمارات ولكنهم تفاجأوا بغلق الأبواب أمامهم مما يعد تعنتا واضحا من مجلس إدارة الإسماعيلي.

جانب من توقيع السيدات للاستمارات، فيتو

ووجهت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية صدمة إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد إعلانهم فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدت خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

جانب من توقيع السيدات للاستمارات، فيتو

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.

جانب من توقيع السيدات للاستمارات، فيتو





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