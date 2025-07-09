استمرار توافد جماهير الدراويش لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من أمام النادي الإسماعيلي، وذلك لمتابعة استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر النادي لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

حالة من الغضب بين أعضاء النادي

وسادت حالة من الغضب جموع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا منذ الصباح الباكر، لتوقيع الاستمارات ولكنهم تفاجئوا بغلق الأبواب أمامهم مما يعد تعنتا واضحا من أعضاء مجلس الإدارة.

النادي الإسماعيلي، فيتو

النادي الإسماعيلي، فيتو

وجهت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، صدمة إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد إعلانهم فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

النادي الإسماعيلي، فيتو

النادي الإسماعيلي، فيتو

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.

النادي الإسماعيلي، فيتو

النادي الإسماعيلي، فيتو

النادي الإسماعيلي، فيتو

النادي الإسماعيلي، فيتو

وكان النادي الإسماعيلي كشف في بيان رسمي، انتهاء الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقًا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية.

وأضاف الإسماعيلي: “نظرًا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يُعد منتهيًا من الناحية الإجرائية”.

واختتم مجلس الإسماعيلي بيانه: “يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم استمارات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، ويؤكد المجلس التزامه أمام جماهير النادي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية، بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تركات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية، تمهيدًا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتُسعد جماهيره العريقة في كل مكان”.

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