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وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة عمليات السيطرة على حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق سنترال رمسيس، تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مساء الإثنين أعمال السيطرة على الحريق الذي اندلع فى سنترال رمسيس بحي الأزبكية بمنطقة وسط القاهرة.

وعقب وصول وزيرة التنمية المحلية إلى موقع الحريق، استمعت إلى كافة التفاصيل الخاصة بالحادث والجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الدفاع المدني وشركة مياه الشرب بالقاهرة للسيطرة على النيران، والقيام عقب ذلك بعمليات التبريد، كما لم يسفر الحادث عن أي وفيات ونتج عنه إصابة عدد من الأشخاص من العاملين، وقوات الدفاع المدني بحالات اختناق طفيفة وتم إسعافهم.

ووجهت د.منال عوض بسرعة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بإزالة كافة الآثار الناتجة عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة موقع الحريق لبيان الأسباب، كما قرر الدكتور إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

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