محافظة القاهرة: إخلاء العقار المجاور لمنزل السيدة عائشة المنهار

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن عقار السيدة عائشة، انهار جزئيا وهو عقار قديم وخال من السكان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن العقار قديم وصادر له قرار إزالة، لافتا إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور له ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح السكان.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية بالقاهرة كردونا أمنيا بمحيط عقار السيدة عائشة المنهار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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