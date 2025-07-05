نقيب محاميي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

تقدم المستشار عادل عفيفي، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، ونقيب المحامين بالمحافظة، اليوم، بأوراق ترشح ممثلي الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر اللجنة المختصة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

ويأتي تقديم الأوراق تنفيذًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط استعدادات مكثفة من جانب الحزب لخوض الاستحقاق الدستوري، ودعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقوائم.

نقيب محامي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ،فيتو

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بشرق الدلتا

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة باستقبال أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين.

نقيب محامي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ،فيتو

وتباشر اللجنة المختصة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس الاستئناف، استقبال طلبات الترشح عن الدائرة الثالثة (شرق الدلتا)، ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم سبع محافظات هي: الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعدًا.

نقيب محامي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ،فيتو

تحظى محافظة الشرقية بأكبر عدد من مقاعد القائمة بواقع 6 مقاعد

وتحظى محافظة الشرقية بأكبر عدد من مقاعد القائمة بواقع 6 مقاعد، إضافة إلى 7 مقاعد بالنظام الفردي، فيما تحصل الإسماعيلية على مقعدين، وتحظى باقي المحافظات (دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) بمقعد واحد لكل منها.

نقيب محامي الشرقية يتقدم بأوراق مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ،فيتو

ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، حيث تُستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في الفترة من 14 إلى 16 يوليو، فيما تُعلن القائمة النهائية يوم 18 يوليو، ويُغلق باب التنازلات في 20 من الشهر ذاته

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال لجان المتابعة بالمحافظات، بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية لضمان انضباط الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني

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