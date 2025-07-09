الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

جمع أكثر من 1300 استمارة لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو

يواصل أعضاء الجمعية العمومية توقيع استمارات سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وبلغ عدد الاستمارات التي تم جمعها حتى الآن 1300 استمارة ومن المتوقع أن تبلغ عدد الاستمارات 1500 استمارة، حيث سيتم تسليمها لمديرية الشباب والرياضة من خلال محضر رسمي، لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة.  

عضوان من عمومية الإسماعيلي يحرران محضرا ضد مجلس الإدارة لمنعهما من دخول النادي

استمرار توافد جماهير الدراويش لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي (فيديو)


 وكان عضوان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، حررا محضرا ضد أعضاء مجلس الإدارة، لغلق باب النادي أمامهم ومنعهم من الدخول لتسليم استمارات سحب الثقة. 

 

النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو

شرطة النجدة تتلقى إخطارا من أعضاء عمومية الإسماعيلي 

وكانت شرطة النجدة في الإسماعيلية قد تلقت اخطارا من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي لتضررهما وآخرين من غلق أبواب النادي الإسماعيلي وعدم تمكنهما من الدخول إلى النادي لاستكمال إجراءات استمارات سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة مما يعد تحديا واضحا للقوانين واللوائح.   

النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو

وعلى الفور توجهت فرقة من الشرطة وتم تحرير محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية ضد مدير النادي الإسماعيلي.  

النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو
النادي الإسماعيلي اليوم، فيتو

حالة من الغضب بين أعضاء النادي 

وسادت حالة من الغضب جموع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا منذ الصباح الباكر، لتوقيع الاستمارات ولكنهم تفاجئوا بغلق الأبواب أمامهم مما يعد تعنت واضحا من الإدارة.  

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