الأربعاء 09 يوليو 2025
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مياه الإسكندرية تواصل تقديم خدمات التحصيل تزامنا مع تعطل بعض قنوات الدفع الإلكتروني

مياه الإسكندرية
مياه الإسكندرية

وجّه المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، باتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة لمواجهة العطل الفني الذي طرأ على بعض قنوات التحصيل الإلكتروني.

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وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافقه فى الجولة المحاسب أمير حجاب رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الإسكندرية، ومديري الفروع التجارية. 

وأكدت الشركة أنها قامت بتفعيل نظام التحصيل اليدوي من خلال الدفاتر الورقية، حرصًا على استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين بتوقف بعض أنظمة الدفع الإلكتروني، وذلك لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وأوضحت الشركة أن فرق العمل تتابع الموقف بشكل دوري، لضمان انسيابية الخدمة وتقديم الدعم اللازم للعملاء، مع التزامها الكامل بالشفافية والتيسير على المواطنين. 

وأهابت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالعملاء التعاون مع فرق العمل الميدانية، مؤكدة أن جميع الجهود مبذولة لاستعادة الخدمة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، وضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة وكفاءة.

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المهندس احمد جابر بالاسكندرية مياه الشرب

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