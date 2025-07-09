حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

تُواجه الإعلامية مها الصغير مؤخرًا موجة من الاتهامات بالنسخ والسرقة، طالت هذه المرة تصميمات الحقائب الخاصة بعلامتها التجارية، وذلك بعد يومين من اتهامها بسرقة أعمال فنية لتشكيليين أوروبيين عُرضت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا تُقارن بين حقائب تحمل توقيع علامة مها الصغير التجارية وتصميمات لعلامات تجارية عالمية كبرى، مشيرين إلى وجود تشابه كبير يُوحي بالنسخ. وتأتي هذه الاتهامات الجديدة لتُضاف إلى جدل سابق أُثير حول عرض أعمال فنية في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، اتهم ثلاثة فنانين تشكيليين أوروبيين أنها من أعمالهم الأصلية التي تمت سرقتها ونسبها للإعلامية.

وفي أعقاب انتشار هذه الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، سادت شائعات حول إغلاق مها الصغير للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لعلامتها التجارية، التي تُستخدم لبيع وترويج منتجاتها. إلا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث لا تزال صفحة العلامة التجارية للإعلامية مها الصغير تعمل بشكل طبيعي ومُتاحة للجمهور، وبرغم عمل صفحة الانستجرام بكفاءة، إلا أن الموقع الخاص بالعلامة التجارية تم إغلاقه ولا يمكن الوصول للمنتجات او محاولة شرائها.

الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيتو

أزمة فنية تتسبب في الجدل

يأتي هذا التطور بعد أن ظهرت مها الصغير في حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عرضت خلاله مجموعة من اللوحات الفنية ونسبتها لنفسها، وتحدثت عن معانيها ورموزها.

صفحة العلامة التجارية لمها الصغير، فيتو

إلا أن الحقيقة ظهرت، لاحقًا، حين تبين أن إحدى هذه اللوحات تعود للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، التي كشفت تفاصيل القصة وأثارت القضية.

الفنانة الدنماركية تكشف الحقيقة

ليزا لاش نيلسون نشرت عبر "إنستجرام" صورة للوحة الأصلية الخاصة بها، مهاجمة مها الصغير، وأكدت أنها صاحبة العمل الفني الذي رسمته في العام 2019.

ووصفت ما حدث بأنه انتهاك واضح للملكية الفكرية، مؤكدة أن تقديم العمل على أنه من إنجاز شخص آخر يُعد جريمة وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

موقع العلامة التجارية لمها الصغير، فيتو

منى الشاذلي تعتذر

الإعلامية منى الشاذلي سارعت إلى نشر بيان عبر حساباتها الرسمية، أكدت فيه أن اللوحة المعروضة تعود بالفعل للفنانة ليزا نيلسون، مشددة على احترامها التام لحقوق الملكية الفكرية.

ورحّبت نيلسون بالاعتذار، شاكرة المصريين على التضامن، لكنها طالبت أيضًا بالاعتذار لفنانين آخرين ظهرت أعمالهم في الحلقة نفسها دون إذن.

وتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في القضية، إذ أعلنت لجنة الشكاوى عن استدعاء الممثل القانوني لقناة ON E لجلسة استماع، بعد تقارير أظهرت عرض محتوى لا يُراعى فيه التحقق من حقوق النشر في حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي".

اعتذار رسمي من مها الصغير

في ظل تصاعد ردود الفعل، أصدرت مها الصغير بيانًا رسميًّا اعتذرت فيه عن الواقعة، قائلة: أنا غلطت.. غلطت بحق الفنانة الدنماركية ليزا، وبحق كل الفنانين، وبحق المنبر إللي اتكلمت منه، والأهم غلطت بحق نفسي. مروري في أصعب ظروف في حياتي لا يبرر ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي.

ومن جانبها قالت الفنانة الدنماركية ليزا إنها تقبل اعتذار مها الصغير وتسامحها، ودعت الجمهور المصري ليسامحها ويعطيها فرصة أخرى، لكنها لم تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراء قانونيا معها أو مع القناة التليفزيونية.

ورغم هذا الاعتذار، ما زالت تداعيات الأزمة مستمرة، خصوصًا في ظل الغموض الذي يلف مصير برنامج "كلام كبير مع مها الصغير"، والذي لم تُعلن القناة بعد إذا ما كان سيُعرض في موعده أم أن حذفه إشارة إلى تأجيل أو إلغاء محتمل.

وبرومو برنامج "كلام كبير" كشف عن مجموعة من النجوم الذين كان من المقرر ظهورهم في البرنامج، وهم: أحمد السقا، هند صبري، محمد سامي، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، بشرى، آية سماحة، أحمد فهمي، أحمد مراد، ميران عبد الوارث، مصطفى خاطر، وباسم سمرة.

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