مستشار الرئيس الفلسطيني: الكيان المحتل يسعى لـ تصفية القضية الفلسطينية منذ ٧٧عامًا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إنه فخور بوجوده في نقابة الصحفيين المصريين، "هرم الوعي العربي"، "حراس الوعي والحقيقة"، موجّهًا التحية إلى جميع الصحفيين، وخاصة الصحفيين الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء محاولتهم نقل الحقيقة وما يجري على أرض فلسطين.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

ووجه خلال مؤتمر نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، اليوم الأحد، الشكر والتقدير لمواقف مصر، قيادةً وشعبًا، وهي مواقف ليست جديدة، بل هي مواقف أصيلة وحقيقية ومُعبّرة عن التفاعل الصادق مع الشعب الفلسطيني.

تاريخ مصر في الدفاع عن فلسطين

وقال إن مصر، التي خاضت كل المعارك إلى جانب فلسطين منذ عام 1948 وحتى الآن، والتي فقدت شهداء، ورفضت إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، وتعاملت معهم كمواطنين مصريين، هي مصر التي تتصرف وكأنها أمّة العرب، وتكافح دومًا من أجل حقوق الأمة. لذا، كل الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية والجيش المصري، الذي يُعدّ السد الأخير في وجه العدوان، وسيظل قادرًا على تجاوز كل التحديات".

مستقبل فلسطين

وفيما يتعلق بالحديث عن فلسطين، قال: "إننا حين نتحدث عن فلسطين الآن فإنما نتحدث عن المستقبل؛ فالماضي معروف بمرارته، والحاضر نعيشه، أما السؤال فهو: ماذا عن الغد؟ هل ستظل فلسطين تنزف، أم سيتمكن الشعب الفلسطيني من أن يعيش ويتمتع بحقوقه مثل باقي شعوب العالم؟ نحن نثق أن فلسطين الكاملة هي الوطن الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد الحق في مصادرة هذا الحق.

لقد قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة على جزء من هذا الوطن، وفقًا للقانون الدولي، لكن ليس وفقًا لقانون العدالة".

أهداف الكيان المحتل في فلسطين

وأضاف “الهباش” أن أهداف الكيان الصهيوني، تتلخص في تصفية القضية الفلسطينية، وأن "فلسطين الكاملة" هي الوطن الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني. وإن لم نستطع مواجهة الاحتلال عسكريًا، فبإمكاننا مواجهتها سياسيًا وقانونيًا.

وقال: "حتى الآن، وبعد مرور ثلاثين عامًا على اتفاق أوسلو، لم نحصل على حقوقنا. فالاحتلال ارتكب خلال 77 عامًا مئات المجازر، ودمر أكثر من 55 قرية بالكامل عام 1948، وهجّر نصف الشعب الفلسطيني، ومع ذلك لم يكتسب الاحتلال شرعية، ولم يُسقِط ذلك حق الشعب الفلسطيني. بل ظلّ الشعب متفوّقًا، وظلّ الميزان الديموغرافي يميل لصالح الفلسطينيين. وحتى الذين خرجوا من فلسطين، لم تخرج فلسطين من قلوبهم".

واختتم: "في عام 1967، تساءلت جولدا مائير: أين هو الشعب الفلسطيني؟ والآن، وبعد أكثر من 60 عامًا، لا يزال هذا الشعب يفرض نفسه على الساحة الدولية. فهل سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة إلى الأبد؟".

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