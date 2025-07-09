الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يفتح حوارا وطنيا مع رموز الأزهر لدعم الوعي العام وترسيخ القيم الوسطية

محافظ الغربية وحوار
محافظ الغربية وحوار وطني مع رموز الأزهر لدعم الوعي، فيتو

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الغربية.

وفاة شاب بلدغة ثعبان داخل أرضه الزراعية بقرية مسهلة في الغربية

الغربية تخصص أرقامًا بديلة لـ الإسعاف بعد تعطل خدمة 123 إثر حريق سنترال رمسيس

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بـ طنطا، والدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق للكلية، والشيخ محمد عبد الموجود، شيخ المسجد الأحمدي، في لقاء يعكس تقدير المحافظة للدور الريادي للأزهر الشريف وعلمائه في خدمة المجتمع وتعزيز الخطاب الديني الوسطي.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن الأزهر الشريف يُعد أحد أهم ركائز الدولة المصرية في بناء الوعي وتحصين المجتمع، وأن المحافظة تنظر إلى مؤسساته التعليمية والدعوية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنمية الإنسان وتثبيت مفاهيم الانتماء والتسامح والتوازن الفكري.

دعم التكامل بين المؤسسات التنفيذية والدينية

وأشار اللواء الجندي إلى أن اللقاء يأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم التكامل بين المؤسسات التنفيذية والدينية، منوهًا بما تمثّله محافظة الغربية من ثِقل روحي وعلمي بوجود المسجد الأحمدي، باعتباره منارة دينية وتاريخية، يجب استثمارها في ترسيخ الفكر المستنير وربط الدين بالواقع بأسلوب وسطي راقٍ.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لحفاوة الاستقبال وحرص المحافظ على فتح آفاق التعاون مع علماء الأزهر، مؤكدين أن العلاقة بين المؤسسات الدينية والمحافظة تُجسد نموذجًا يُحتذى في الشراكة من أجل خدمة قضايا الوطن والارتقاء بالمجتمع.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد درعًا تذكاريًا إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تقديرًا لدوره الداعم للمؤسسات الدينية والعلمية، واعترافًا بجهوده البارزة في دعم الوعي الوطني وترسيخ القيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية

مواد متعلقة

وفاة شاب بلدغة ثعبان داخل أرضه الزراعية بقرية مسهلة في الغربية

6 ساعات في الشارع، محافظ الغربية يتابع كسح وشفط مياه الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى (صور)

مستشفى طنطا العام تعلن تقديم خدمات متكاملة ومتطورة بقسم النساء والتوليد

قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

الأكثر قراءة

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

مصير صادم لـ دونجا في الزمالك

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

وزير التموين من جنيف: مصر ملتزمة بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

المزيد
الجريدة الرسمية