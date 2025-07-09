محافظ الغربية يفتح حوارا وطنيا مع رموز الأزهر لدعم الوعي العام وترسيخ القيم الوسطية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بـ طنطا، والدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق للكلية، والشيخ محمد عبد الموجود، شيخ المسجد الأحمدي، في لقاء يعكس تقدير المحافظة للدور الريادي للأزهر الشريف وعلمائه في خدمة المجتمع وتعزيز الخطاب الديني الوسطي.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن الأزهر الشريف يُعد أحد أهم ركائز الدولة المصرية في بناء الوعي وتحصين المجتمع، وأن المحافظة تنظر إلى مؤسساته التعليمية والدعوية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنمية الإنسان وتثبيت مفاهيم الانتماء والتسامح والتوازن الفكري.

دعم التكامل بين المؤسسات التنفيذية والدينية

وأشار اللواء الجندي إلى أن اللقاء يأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم التكامل بين المؤسسات التنفيذية والدينية، منوهًا بما تمثّله محافظة الغربية من ثِقل روحي وعلمي بوجود المسجد الأحمدي، باعتباره منارة دينية وتاريخية، يجب استثمارها في ترسيخ الفكر المستنير وربط الدين بالواقع بأسلوب وسطي راقٍ.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لحفاوة الاستقبال وحرص المحافظ على فتح آفاق التعاون مع علماء الأزهر، مؤكدين أن العلاقة بين المؤسسات الدينية والمحافظة تُجسد نموذجًا يُحتذى في الشراكة من أجل خدمة قضايا الوطن والارتقاء بالمجتمع.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد درعًا تذكاريًا إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تقديرًا لدوره الداعم للمؤسسات الدينية والعلمية، واعترافًا بجهوده البارزة في دعم الوعي الوطني وترسيخ القيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.

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