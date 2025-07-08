محافظ دمياط يفتتح برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري (صور)

الشهابي : الجامعات شريك أساسى فى التنمية

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة إلى جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، وكان في استقبالهم الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس الجامعة.

إشادة بجهود الجامعة ومناقشة أوجه التعاون

عقد محافظ دمياط لقاء مع مجلس أمناء الجامعة، أشاد خلاله بالدور الذي تقوم به الجامعة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مساهماتها المجتمعية وتعاونها المثمر مع المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الجامعات المصرية كبيوت خبرة تمتلك إمكانات علمية وعملية تعزز خطط التنمية والاستراتيجية الوطنية.

محافظ دمياط يفتتح برنامجا تدريبيا بجامعة حورس لتأهيل القيادات الحكومية..

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بين الجامعة ومديرية الصحة لإطلاق قوافل طبية مجانية تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في المحافظة.

تدشين البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات

وفي سياق الزيارة، افتتح الدكتور الشهابي البرنامج التدريبي لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة ومديرياتها، وذلك بمركز ريادة الأعمال بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد الخالق المدير التنفيذي للمركز، وعدد من أعضاء هيئات التدريس المشاركين في التدريب من جامعات حورس، المنصورة، والأقصر.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 موظفا ضمن خطة المحافظة لبناء كوادر إدارية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات وتقديم خدمات فعالة للمواطنين.

محاور التدريب وأهدافه التنموية

أكد محافظ دمياط أن البرنامج يشكل نقطة انطلاق نحو دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، إلى جانب تنمية المهارات المؤسسية في مجالات الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن التدريب يتناول خمسة محاور متكاملة يشرف عليها نخبة من الأساتذة المتخصصين، ويدعم قدرة الموظفين على التعامل مع الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية ومكافحة الفساد.

وأعرب المحافظ عن تقديره البالغ للشراكة مع جامعة حورس، متمنيًا للمتدربين التوفيق في الاستفادة من هذه الفرصة.

نائب المحافظ: خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل

من جانبها، وجهت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ كلمة للمتدربين، عبرت فيها عن فخرها بالتعاون القائم مع جامعة حورس، وأكدت أهمية هذه الخطوة في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة تفقدية داخل مركز ريادة الأعمال

واختتم المحافظ زيارته بجولة تفقدية داخل مركز ريادة الأعمال والتدريب بالجامعة، اطلع خلالها على الأنشطة والدورات المقدمة، مشيدا بما يحققه المركز من أهداف تنموية تهدف إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة تسهم في مسيرة التقدم بالمحافظة.

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