محافظ دمياط يبحث مستجدات مشروعات الطرق والكباري (صور)

عقد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والمهندسة سلوى سامي رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة بشرق الدلتا، والمهندس بدر عبد التواب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية بالاسماعيلية، والمهندس طاهر صلاح مدير فرع الهيئة بدمياط، والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، وعدد من ممثلي قطاع الكهرباء والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الخاص بمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق "خمسة حديث" بطول 18 كم، حيث تم مناقشة مراحل العمل الحالية، وخطط الردم، وآليات نقل كابلات الكهرباء بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق اعلى معدلات الامان لمستخدمي الطريق.

خطة لصيانة وتطوير الطريق الرابط بين فارسكور ودمياط

ناقش الاجتماع كذلك سبل تنفيذ اعمال الصيانة للقطاع الممتد من فارسكور الى دمياط بطول 15 كم، مع بحث امكانية ادراجه ضمن خطة التطوير والازدواج خلال العام المالي القادم، في اطار تحسين البنية التحتية للطريق وتخفيف الضغط المروري

محافظ دمياط يبحث مستجدات مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال اجتماع موسع

متابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي

كما تابع المحافظ معدلات الانجاز بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والكباري الواقعة بنطاق المحافظة، ووجه بضرورة الالتزام بمعايير السلامة وتحقيق اعلى معدلات الامان على الطريق.

أعمال الرصف ضمن مبادرة حياة كريمة بكفر سعد

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور الشهابي اخر مستجدات تنفيذ اعمال الرصف الاسفلتي للطرق الرئيسية بمركز كفر سعد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على اهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق جودة التنفيذ.

استعراض تحديات طريق 186 ومخطط تطوير طريق عزبة البرج

شهد الاجتماع ايضا مناقشة المعوقات التي تواجه الاعمال الجارية بطريق 186 بذعرب، مع الاتفاق على بدء اعمال نقل الاعمدة خلال اسبوع بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

كما تناول الاجتماع موقف مشروع تطوير وازدواج طريق عزبة البرج الجاري تنفيذه بطول 8 كم، حيث تم بحث المعوقات الفنية وتحديد احداثيات مسار خط الغاز لتلافيها، وتم التوجيه بإعداد جدول زمني للانتهاء من الاعمال.

محافظ دمياط يؤكد دعم المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية

واكد محافظ دمياط خلال الاجتماع، دعم المحافظة الكامل لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري، مع توفير التنسيق اللازم بين الجهات المختلفة مثل الكهرباء والمياه والغاز، لتجاوز اية تحديات فنية، وتنفيذ المشروعات وفق المواصفات المطلوبة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على سلامتهم.

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