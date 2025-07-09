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محافظات

إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروكة بـ 3 مسطحات مائية بالشرقية (صور)

إنزال 600 ألف زريعة
إنزال 600 ألف زريعة بلطي بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، إنزال 600 ألف زريعة من أصبعيات أسماك البلطي والمبروكة في عدد من المسطحات المائية الحيوية، شملت بحر أبو الأخضر بمدينة ههيا، وبحر مويس بمدينة الزقازيق، وترعة الاسماعيلية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز المخزون السمكي.

تفاصيل قرض مشروع الثروة السمكية من البنك الزراعي

دعم قطاع الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية على مستوى الجمهورية

وأوضح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هذه الدفعة تضمنت 500 ألف زريعة مبروكة، و100 ألف زريعة بلطي تم إطلاقها بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس أسفل الكوبري العلوي، قادمة من مفرخ العباسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية على مستوى الجمهورية.

 

إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو
إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو

 خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع مصايد الأسماك بالمحافظة

من جهتها، أكدت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة، أن إجمالي ما تم إنزاله خلال العام الجاري من الزريعة بلغ 3 ملايين و400 ألف وحدة حتى الآن، في إطار خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع مصايد الأسماك بالمحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني وزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك.

إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو
إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو

وأشارت إلى أن عمليات الإلقاء تمت بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وبحضور قيادات قطاع المصايد المهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والمهندس عبدالله خليل، والمهندس أسامة أحمد، والمهندس علاء منصور، والمهندس عليوة سلامة من مفرخ العباسة.

إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو
إنزال 600 ألف زريعة بلطي ومبروك بثلاثة مسطحات مائية بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية،فيتو

الزريعة تخضع لفحص بيطري دقيق قبل إنزالها لضمان سلامتها وجودتها

وفي السياق ذاته، أكد المهندس فخري عياد، مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة، أن الزريعة تخضع لفحص بيطري دقيق قبل إنزالها لضمان سلامتها وجودتها، مشيرًا إلى أن عمليات الإنزال تتم وفق أحدث المعايير العلمية المتبعة عالميًا. 

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