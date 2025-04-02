تفاصيل قرض مشروع الثروة السمكية من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري تمويلًا لمشروعات الثروة السمكية.

ويشمل التمويل منح قروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج السمكي والأنشطة المرتبطة بها.

واشترط البنك الزراعي توافر عدد من المستندات لإتمام عملية التمويل وهي كالتالي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

تطبق الشروط والأحكام

حدد البنك الزراعي خطوات شراء أذون الخزانة للعملاء.

أوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يتم ذهاب العميل إلى أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتقديم طلب بالشراء.

يقوم الموظفون في البنك بالمتابعة وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء بها.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل الي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

وفي إطار تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية كأحد أهم مجالات الاستثمار، يحرص البنك الزراعي المصري على توسيع قاعدة التعامل في سوق الأوراق المالية وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

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