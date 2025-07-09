المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تقدم عروضا فنية بمعرض الكتاب الدولي

واصلت المنطقة الأزهرية بالاسكندرية تقديم عروض فنية مبدعة ومبتكرة بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب من خلال معلمي التربية الفنية بالأزهر في جناح الأزهر الشريف.

في سياق المشاركة الفعالة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف منال الصاوي، موجه عام التربية الفنية، تميز ركن التربية الفنية بتقديم ورش فنية مبتكرة باستخدام خامات متنوعة جذبت اهتمام الزوار من جميع الأعمار.

وقدمت حنان شحاته من معهد فتيات القويري ورشة فنية استخدمت فيها خامات "الأركت والمرايا" لصناعة معلقات فنية بأسلوب الترصيع، مما أضفى على الأعمال رونقًا خاصًا واحترافيًا.

كما أبدع ياسر عبد العال من معهد بنين أبو العيون في ورشة تعليم الرسم، حيث استُخدمت خامات متعددة للألوان، مما سمح للمشاركين بتطوير مهاراتهم الفنية في تقنيات الرسم.

من جانبها، قدمت أمنية عبد العاطي من معهد فتيات الصادق الأمين ورشة استثنائية لتعليم رسم اللوحات باستخدام "الأكريلك" بمهارة عالية، بينما أظهرت إيمان شعبان من معهد الراشدين مهاراتها في ورشة تصنيع الحلي باستخدام خامات متنوعة مثل المعادن والخرز، لتقديم قطع فنية فريدة.

أما إيمان عبده من معهد فتيات محمد رجب، فقد قدمت ورشة لتعليم طرق صناعة العجائن المختلفة واستخدامها في تنفيذ لوحات مجسمة بتقنيات مبتكرة.

كما نظمت رانيا عصام ورشة الطباعة بالاستنسل التي عكست تنوع المواد المستخدمة في هذا الفن.

وشهدت جميع الورش تفاعلًا كبيرًا من رواد المعرض الذين أبدعوا في تطبيق تقنيات متعددة باستخدام الخامات المختلفة، ما أسفر عن مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تم إهداؤها كهدية تذكارية من جناح الأزهر الشريف.

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