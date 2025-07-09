تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

شهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين أحمد عبد القادر والنادي الأهلي.

أحمد عبد القادر تلقى عرضين أحدهما من الحزم السعودي، والآخر من سيراميكا كليوباترا.

ورغم العرض السعودي، يفضل مسؤولو النادي الأهلي توجيه عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا، في إطار صفقة تبادلية محتملة، للحصول على خدمات محمد شكري.

أحمد عبدالقادر أبدى تحفظه على خطوة الانتقال إلى سيراميكا، ولم يرحب بالفكرة حتى الآن، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف خارجي.

وتكمن مخاوف الأهلي الرئيسية في احتمال انتقال اللاعب لاحقًا إلى أندية منافسة، مثل الزمالك أو بيراميدز، خاصة بعد تعنت اللاعب في المفاوضات السابقة بشأن إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلمت فيتو أن إدارة الأهلي ترغب في التجديد للاعب وخروجه على سبيل الإعارة ولكن عبد القادر رفض فكرة الإعارة ويتمسك بالبيع النهائي.

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