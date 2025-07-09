حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حى المنتزه أول حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ قرارات إزالة لـ٣ متغيرات مكانية بمنطقة محسن، تمثلت في إزالة عقار مكون من أرضي و٣ أدوار علوية، وإزالة عقار من الدور الثاني حتى الدور الخامس علوي بالكامل، فضلا عن إزالة الدور الثالث والرابع علوي، بالإضافة إلى إزالة الحوائط الداخلية بالدور الأول علوي.

كما تم إزالة عدد ٢ متغير مكاني بعزبة "كردون الرأس السوداء"، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة ٣٥٠م وكذا إزالة عدد ٢ متغير مكانى عبارة عن سقف صاج بعزبة الشامي وش البحرية على مساحة ٣٠٠م٢.

وقام حي شرق حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف شملت إزالة هنجر بالطريق الزراعي أبيس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشهد حي وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن إزالة مخزن علي مساحة ١٥٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك، وكذا إزالة مخزن علي مساحة ١٢٠م بقرية أبيس 4/7 محرم بك، فضلا عن إزالة مبنى على مساحة ٣٠٠ متر وإزالة غرفة على مساحة ٤٥م، بالإضافة إلى إزالة دور أرضي على مساحة ٦٠م بقرية أبيس 5/7 منطقة محرم بك.

ونفذ حي العامرية أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عدد ٤ متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة عبد القادر والعامرية، فضلا عن إزالة عدد ١٣ متغير مكاني عبارة عن حوائط وأسوار بمنطقة النهضة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته لإزالة التعديات والتي أسفرت عن إزالة ٣ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وحوائط دور أرضى بإجمالي مساحة ٣٠٠م٢.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.