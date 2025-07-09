الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 15 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق خلال
ضبط 15 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز، فيتو

واصل  قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

 حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 15 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين التعاون مع الادارة العامة التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار

مواد متعلقة

ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل

معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه

ضربات أمنية ناجحة.. أمن القاهرة يطارد لصوص الشوارع ويعيد المسروقات لأصحابها

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تحرير 792 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

الأكثر قراءة

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

مصير صادم لـ دونجا في الزمالك

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

وزير التموين من جنيف: مصر ملتزمة بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

المزيد
الجريدة الرسمية