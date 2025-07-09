آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أوجستين منصور

يسعى الأهلي إلى حسم الصفقات الصيفية خلال الفترة الحالية، ومن بين الأسماء الفلسطيني أوجستين منصور، لاعب فريق جوراني البارجوياني.

وتفضل إدارة الأهلي فكرة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني لكونه يعامل معاملة اللاعب المصري.

وقال مصدر: إن الاهلي وضع أوجستين منصور في الصورة، وبدأ في التواصل مع وكيل أعمال اللاعب.

مفاوضات الأهلي مع أوجستين منصور

يذكر أن اللاعب الفلسطيني أوجستين منصور يجيد المشاركة في خط الوسط وبعض المراكز في الخط الأمامي.

فيما قرر نادي الريان القطري زيادة المقابل المادي لضم نجم النادي الأهلي وسام ابوعلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الريان القطري قد عرض 8,5 مليون دولار ليتم رفع القيمة المالية إلى 9 ملايين دولار.

وطلب مسؤولو الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار من أجل بيع المهاجم وسام أبوعلي.

كما طلب الأهلي منح مهلة للرد على العرض خلال ساعات خاصة مع رغبة اللاعب الملحة في الرحيل عن القلعة الحمراء.



وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تفوق بكثير ما يتقاضاه مع الأهلي.

الأهلي يتمسك بـ10 ملايين دولار لبيع وسام

ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض تجربة الاحتراف، ولكن مع رفض تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

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