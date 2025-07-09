الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربات أمنية ناجحة.. أمن القاهرة يطارد لصوص الشوارع ويعيد المسروقات لأصحابها

أمن القاهرة
أمن القاهرة

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربات موجعة لعدد من التشكيلات العصابية والخارجين عن القانون المتخصصين في جرائم السرقة، وذلك من خلال حملات موسعة بمناطق متعددة داخل العاصمة.

 

أبرز نتائج الحملات الأمنية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية:
ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادي القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، شكّلا تشكيلًا عصابيًّا لسرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة. وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بحوزة مالك مخزن خردة بعين شمس، والذي جرى ضبطه أيضًا.

سرقات من داخل السيارات:
تمكنت قوة من قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين لهما سوابق، تخصصا في سرقة محتويات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والضغط على الكابود"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع مماثلة، وتم ضبط المسروقات بحوزتهما.

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

محاولة سرقة دراجة نارية وسرقات مغافلة:
ضبطت الأجهزة الأمنية عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام ثان أثناء شروعهما في سرقة دراجة نارية، وبمناقشتهما أقرّا بممارستهما نشاط سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب "المغافلة"، واعترافهما بـ3 وقائع سابقة، وتم ضبط الهواتف بحوزتهما.

سرقات بطاريات سيارات:
ألقت قوة من قسم شرطة الأميرية القبض على عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات، واعترف بارتكاب 4 وقائع، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية:
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل عاملًا له سوابق، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة بالمنطقة، وتم ضبط كافة المسروقات التي أقر بارتكاب الواقعة بشأنها.

سرقة من مركز طبي بمدينة نصر:
تم القبض على عامل بمركز طبي بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية وهاتف محمول من مقر عمله، وتم ضبط المسروقات واعترف تفصيليًا بالجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على عاطل بطاريات سيارات بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة السلام التشكيلات العصابية تشكيل عصابى لسرقة سرقة بطاريات السيارات سرقة الدراجات النارية سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف المحمولة م سرقة الهواتف

مواد متعلقة

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تحرير 792 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

خريطة الحالة المرورية اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 124 فرد خرطوش و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة

طفل يقود سيارة بالقليوبية ويعرض حياة المواطنين للخطر، الأمن يكشف التفاصيل

السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين بتهمة دفن شاب حيا داخل ماسورة مياه بالمحلة

القبض على قائدى 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بـ 6 أكتوبر خلال موكب زفاف

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية