ضربات أمنية ناجحة.. أمن القاهرة يطارد لصوص الشوارع ويعيد المسروقات لأصحابها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربات موجعة لعدد من التشكيلات العصابية والخارجين عن القانون المتخصصين في جرائم السرقة، وذلك من خلال حملات موسعة بمناطق متعددة داخل العاصمة.

أبرز نتائج الحملات الأمنية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادي القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، شكّلا تشكيلًا عصابيًّا لسرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة. وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بحوزة مالك مخزن خردة بعين شمس، والذي جرى ضبطه أيضًا.

سرقات من داخل السيارات:

تمكنت قوة من قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين لهما سوابق، تخصصا في سرقة محتويات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والضغط على الكابود"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع مماثلة، وتم ضبط المسروقات بحوزتهما.

محاولة سرقة دراجة نارية وسرقات مغافلة:

ضبطت الأجهزة الأمنية عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام ثان أثناء شروعهما في سرقة دراجة نارية، وبمناقشتهما أقرّا بممارستهما نشاط سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب "المغافلة"، واعترافهما بـ3 وقائع سابقة، وتم ضبط الهواتف بحوزتهما.

سرقات بطاريات سيارات:

ألقت قوة من قسم شرطة الأميرية القبض على عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات، واعترف بارتكاب 4 وقائع، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل عاملًا له سوابق، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة بالمنطقة، وتم ضبط كافة المسروقات التي أقر بارتكاب الواقعة بشأنها.

سرقة من مركز طبي بمدينة نصر:

تم القبض على عامل بمركز طبي بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية وهاتف محمول من مقر عمله، وتم ضبط المسروقات واعترف تفصيليًا بالجريمة.

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