دمج التراث الشعبي في خطط التنمية الوطنية، توصيات مهرجان الأراجوز المصري بدورته الرابعة

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان الاراجوز المصري في دورته الرابعة والتي تقام تحت شعار “اقتصايات التراث” خلال الفترة من 1 وحتى 8 يوليو الجاري على مدار أربعة أيام في القاهرة والإسكندرية.

وجاء حفل الختام ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الاسكندرية الدولي للكتاب والذي أقيم في مكتبة الإسكندرية بحضور جماهيري كبير وتضمن حفل الختام عروض فنية لفرقة ومضة برئاسة الدكتور نبيل بهجت، وتضمنت العروض موروث “التمر الثراثية”، و”التمساح”، و”الديك الهادر الغادر”، والذي نال حفاوة كبيرة من جمهور مكتبة الإسكندرية.

وكان المهرجان قد اهدى هذه الدورة للطفلة هند رجب وأطفال غزة أملا أن تنتهي تلك الإبادةً. وأعلن المهرجان توصيات هذه الدورة التي جاءت تأسيسا على محاوره الفكرية التراث مقاومة واقتصاديات التراث في محاولة لالقاء الضوء على اهمية الاستثمار فيه، التي تصبو إلى تجذير التراث الشعبي كمورد حي للمقاومة والتنمية.

توصيات مهرجان الأراجوز المصري بدورته الرابعة

وفي ختام العروض تم إعلان توصيات الدورة الرابعة من مهرجان الاراجوز المصري والتي جاءت على النحو الآتي:

1. دمج التراث الشعبي في خطط التنمية الوطنية

دعم الحرف اليدوية والفنون الشعبية كرافد اقتصادي مستدام، يفتح فرص عمل ويسهم في الحفاظ على الهوية.

2. تحفيز الإبداع الفني المستلهم من التراث

تشجيع إنتاج أعمال فنية معاصرة (مسلسلات، أفلام، موسيقى، تصميمات) تعيد إحياء السير والرموز الشعبية.

3. تأسيس متحف حيّ لفن الأراجوز وفنون الظل

إنشاء مركز تفاعلي يقدم عروضًا يومية، ويُقيم ورش تدريبية ويحتوي على أرشيف رقمي شامل للفن الشعبي.

4. إطلاق برامج تدريبية للشباب في الحرف والفنون التراثية

ربط المعرفة العملية بسوق العمل، مع التركيز على الإبداع الذاتي ودعم المجتمعات المحلية.

5. تعديل المناهج التعليمية لتشمل التراث المقاوم

تضمين الحكايات الشعبية والأغاني والسير في المناهج كمصادر قيم ومهارات سلوكية.

6. إنشاء أرشيف وطني رقمي للتراث غير المادي

يوفر موادًا موثقة للعروض، الأغاني، السير الشعبية، والحرف اليدوية، للمستخدمين من جميع أنحاء البلاد.

7. تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

عبر تأسيس سياسات ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الإبداعي وتضمن حق الملكية الفكرية.

8. تنشيط السياحة الثقافية عبر الفنون الشعبية

إقامة مهرجانات سنوية ومسارات سياحية تربط بين المواقع التراثية والعروض الفنية الشعبية.

9. تحويل المهرجان إلى منصة إقليمية سنوية للتراث الحي ليصبح ملتقى سنويًا للإبداع، التدريب، النقاش الثقافي، والترويج للتراث المصري والخبرات العربية.

وبهذه التوصيات، يتطلع مهرجان الأراجوز المصري إلى تعزيز دوره كمحرك ثقافي واجتماعي واقتصادي، يحفظ التراث ويربطه بالحاضر والمستقبل.

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