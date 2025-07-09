الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دمج التراث الشعبي في خطط التنمية الوطنية، توصيات مهرجان الأراجوز المصري بدورته الرابعة

مهرجان الاراجوز،
مهرجان الاراجوز، فيتو

 اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان الاراجوز المصري في دورته الرابعة والتي تقام تحت شعار “اقتصايات التراث” خلال الفترة من 1 وحتى 8 يوليو الجاري على مدار أربعة أيام في القاهرة والإسكندرية. 

وجاء حفل الختام ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الاسكندرية الدولي للكتاب والذي أقيم في مكتبة الإسكندرية بحضور جماهيري كبير وتضمن حفل الختام عروض فنية لفرقة ومضة برئاسة الدكتور نبيل بهجت، وتضمنت العروض موروث “التمر الثراثية”، و”التمساح”، و”الديك الهادر الغادر”، والذي نال حفاوة كبيرة من جمهور مكتبة الإسكندرية. 

وكان المهرجان قد اهدى  هذه الدورة للطفلة هند رجب وأطفال غزة أملا أن تنتهي تلك الإبادةً. وأعلن المهرجان توصيات هذه الدورة التي جاءت تأسيسا على محاوره الفكرية التراث مقاومة واقتصاديات التراث في محاولة لالقاء الضوء على اهمية الاستثمار فيه، التي تصبو إلى تجذير التراث الشعبي كمورد حي للمقاومة والتنمية.

توصيات مهرجان الأراجوز المصري بدورته الرابعة

وفي ختام العروض تم إعلان توصيات الدورة الرابعة من مهرجان الاراجوز المصري والتي جاءت على النحو الآتي: 

1. دمج التراث الشعبي في خطط التنمية الوطنية

دعم الحرف اليدوية والفنون الشعبية كرافد اقتصادي مستدام، يفتح فرص عمل ويسهم في الحفاظ على الهوية.

2. تحفيز الإبداع الفني المستلهم من التراث

تشجيع إنتاج أعمال فنية معاصرة (مسلسلات، أفلام، موسيقى، تصميمات) تعيد إحياء السير والرموز الشعبية.

3. تأسيس متحف حيّ لفن الأراجوز وفنون الظل

إنشاء مركز تفاعلي يقدم عروضًا يومية، ويُقيم ورش تدريبية ويحتوي على أرشيف رقمي شامل للفن الشعبي.

4. إطلاق برامج تدريبية للشباب في الحرف والفنون التراثية

ربط المعرفة العملية بسوق العمل، مع التركيز على الإبداع الذاتي ودعم المجتمعات المحلية.

5. تعديل المناهج التعليمية لتشمل التراث المقاوم

تضمين الحكايات الشعبية والأغاني والسير في المناهج كمصادر قيم ومهارات سلوكية.

6. إنشاء أرشيف وطني رقمي للتراث غير المادي

يوفر موادًا موثقة للعروض، الأغاني، السير الشعبية، والحرف اليدوية، للمستخدمين من جميع أنحاء البلاد.

7. تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

عبر تأسيس سياسات ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الإبداعي وتضمن حق الملكية الفكرية.

8. تنشيط السياحة الثقافية عبر الفنون الشعبية

إقامة مهرجانات سنوية ومسارات سياحية تربط بين المواقع التراثية والعروض الفنية الشعبية.

9. تحويل المهرجان إلى منصة إقليمية سنوية للتراث الحي ليصبح ملتقى سنويًا للإبداع، التدريب، النقاش الثقافي، والترويج للتراث المصري والخبرات العربية.

وبهذه التوصيات، يتطلع مهرجان الأراجوز المصري إلى تعزيز دوره كمحرك ثقافي واجتماعي واقتصادي، يحفظ التراث ويربطه بالحاضر والمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الاراجوز المصري مكتبه الإسكندرية أطفال غزة الدورة الرابعة من مهرجان الأراجوز المصري

الأكثر قراءة

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

مصير صادم لـ دونجا في الزمالك

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

وزير التموين من جنيف: مصر ملتزمة بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

المزيد
الجريدة الرسمية