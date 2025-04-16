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المهرجان المسرحي لشباب الجنوب يقدم عروض الأراجوز للأطفال بمعهد الأورام بقنا

عروض الأراجوز وفقرات
عروض الأراجوز وفقرات استعراضية بمعد أورام قنا، فيتو

نظمت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال المرضى بـمعهد الأورام بقنا، وبحضور الدكتور أحمد جمال مدير المعهد، والنائب حمادة الجبلاوي، وتستمر فاعليات المهرجان والمقام بمحافظة قنا حتى ٢٠ أبريل الحالى.
وتضمن برنامج الفعاليات عروض الأراجوز والتى قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، حيث قدم الفنانون صابر شيكو وخليل عواد عروض وحكايات الأراجوز "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة" التى تناولت التراث والحكايات الشعبية المصرية، فقرات غنائية منها " الأقصر بلدنا، طلع الفجر، لسه فاكر، يا أغلى اسم فى الوجود، قمرُن. 

عروض لفرقة أطفال الفنون الشعبية بقنا

بالإضافة إلى عروض لفرقة أطفال الفنون الشعبية بقصور الثقافة بقيادة المدرب محمد برقع، التى  قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية: “عظمة على عظمة، صعيدى، التنورة، البحر بيضحك ليه، حلاوة شمسنا، من قلب الدنيا، علشان نكون مع بعض”.


كما تم تقديم عروض "المكتبة المتنقلة" والتى يقدمها الفنان ربيع زين اخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، وألعابا تربوية، وقراءة حرة، لتشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس، وتم توزيع الهدايا من اللعب والمجلات على الاطفال من الحضور، وقد لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الأطفال المرضى.

 

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الأقصر الأقصر بلدنا التنمية الثقافية المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى النائب حمادة الجبلاوي صندوق التنمية الثقافية قنا

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