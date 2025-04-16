المهرجان المسرحي لشباب الجنوب يقدم عروض الأراجوز للأطفال بمعهد الأورام بقنا

نظمت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال المرضى بـمعهد الأورام بقنا، وبحضور الدكتور أحمد جمال مدير المعهد، والنائب حمادة الجبلاوي، وتستمر فاعليات المهرجان والمقام بمحافظة قنا حتى ٢٠ أبريل الحالى.

وتضمن برنامج الفعاليات عروض الأراجوز والتى قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، حيث قدم الفنانون صابر شيكو وخليل عواد عروض وحكايات الأراجوز "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة" التى تناولت التراث والحكايات الشعبية المصرية، فقرات غنائية منها " الأقصر بلدنا، طلع الفجر، لسه فاكر، يا أغلى اسم فى الوجود، قمرُن.

عروض لفرقة أطفال الفنون الشعبية بقنا

بالإضافة إلى عروض لفرقة أطفال الفنون الشعبية بقصور الثقافة بقيادة المدرب محمد برقع، التى قدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية: “عظمة على عظمة، صعيدى، التنورة، البحر بيضحك ليه، حلاوة شمسنا، من قلب الدنيا، علشان نكون مع بعض”.



كما تم تقديم عروض "المكتبة المتنقلة" والتى يقدمها الفنان ربيع زين اخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، وألعابا تربوية، وقراءة حرة، لتشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس، وتم توزيع الهدايا من اللعب والمجلات على الاطفال من الحضور، وقد لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الأطفال المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.