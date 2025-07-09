أهمها الإيجار القديم والعمل، قوانين أقرها النواب خلال دور الانعقاد الخامس

شهد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة.

أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس

وجاءت أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس الفصل التشريعي الثاني كالتالي:

- قانون الإجراءات الجنائية.



- قانون العمل.

- قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

- قانون الضمان الاجتماعي.

- قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

- قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له.

- قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

- قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

- قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

- تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

- تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

فض دور الانعقاد الخامس

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الخامس لـمجلس النواب، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية، بنشر قرار فض الدور في الجريدة الرسمية.

رئيس النواب يلقي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس

وشهدت الجلسة العامة أمس إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة تكشف حجم الإنجازات التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، سواء فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي، وكذلك الدبلوماسية البرلماني.

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