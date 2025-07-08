مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات فض دور الانعقاد الخامس للمجلس.

رئيس النواب يلقي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس

ويلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة تكشف حجم الإنجازات التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، سواء فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي، وكذلك الدبلوماسية البرلماني.

دور الانعقاد الأخير

ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد السادس والأخير فى أكتوبر المقبل 2025، والذي سيكون دور انعقاد منقوصأى لمدة 3 شهور فقط، حتى موعد نهاية الفصل التشريعي المقرر فى شهر يناير المقبل، على أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبل في وقت لاحق.

ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب

ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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