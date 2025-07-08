رفع جلسة النواب وفض دور الانعقاد الخامس

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الخامس لـمجلس النواب، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية، بنشر قرار فض الدور في الجريدة الرسمية.

رئيس النواب يلقي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس

وشهدت الجلسة العامة إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة تكشف حجم الإنجازات التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، سواء فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي، وكذلك الدبلوماسية البرلماني.

كما أتاح رئيس النواب، المجال أمام عدد من أعضاء مجلس النواب، لإلقاء كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الخامس، كما ألقى ممثل الحكومة في الجلسة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب

ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة قى نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، جاء نصها كالتالى: في لحظة تختلط فيها المشاعر النبيلة بالعزائم الصادقة، وتتجلى فيها أسمى معاني المسئولية الممزوجة بالفخر، نصل اليوم إلى محطة ختامية في مسيرة عامٍ حافل بالعطاء والعمل الوطني الدؤوب.

وتابع: نُسدل الستار على أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، هذا الصرح الدستوري الشامخ، الذي لم يكن يومًا مجرد قاعةٍ للتداول، بل كان صوتًا حيًا للأمة المصرية، وضميرًا يقظًا لها، وحارسًا أمينًا على مصالحها وآمالها وتطلعاتها.

وأضاف: لقد مضى مجلسكم، على مدار أدوار الانعقاد المنقضية، مجسدًا قيم الوطنية الحقة، حاملًا أمانة التشريع والرقابة بكل إخلاصٍ واقتدار، مستلهمًا من تاريخ الوطن دروس التضحية، ومن حاضره روح الإصرار والمثابرة، ولم يكن طريقنا مفروشًا بالورود، بل كان مملوءًا بالتحديات، تزاحمت فيه الملفات، وتشابكت فيه الأولويات، ونحسب أننا كنا على قدر ثقة الشعب، وعلى قدر اليمين الدستورية.



الأحزاب والتيارات السياسية داخل المجلس

واستكمل: لقد حرصنا كل الحرص أن نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات السياسية داخل المجلس، مؤمنين بأن التنوع السياسي مصدر قوة لا سبب ضعف، فلم نغلق بابا في وجه المعارضة، بل سعينا جاهدين إلى إعلاء صوت الحوار والتوافق، نعمل بروح الفريق الواحد، ونتجاوز العقبات بوحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية.

وتابع: انتهز هذه الفرصة كي أتقدم بالشكر والتقدير للمعارضة الوطنية داخل مجلس النواب؛ التي أدّت دورها بمسؤولية، فكانت صوتًا نقديًّا موضوعيًّا، غايته الإصلاح من أجل ازدهار الوطن وتقدمه.

وأشار إلى أن المجلس حاولن قدر المستطاع خلق مزيد من مساحات التوافق مع الحكومة حول مشروعات القوانين، دون أن نتخلى عن دورنا الرقابي والتشريعي، لقد تصدى مجلسكم الموقر بعزيمة صادقة لحزمة من مشروعات القوانين شديدة الحساسية؛ واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن، وصون حقوق المواطنين على حد سواء، وتعزيز دولة الدستور والقانون.

واستكمل جبالى: من تحت قبة مجلس النواب؛ أُعرب عن خالص التقدير والامتنان للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قاد بكل إخلاص منظومة العمل التنفيذي، لقد لمسنا من الحكومة تعاونًا صادقًا، وقنوات اتصال فاعلة، أتاحت نقاشًا جادًّا ومثمرًا، وعكست حرصًا مشتركًا على تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخص بالشكر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كان ركيزة للتفاهم، وعنوانًا للجدية في تعزيز أواصر التعاون بين المجلس وأعضاء الحكومة.



وواصل حديثه: لقد شهدت أدوار الانعقاد الخمسة الماضية، تعاونًا مثمرًا وبنّاءً بين مجلسي النواب والشيوخ، واسمحوا لي أن أشيد بدور مجلس الشيوخ وعلى رأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في إثراء العملية التشريعية.



وفي مقام الوفاء والعرفان؛ أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوكيلي المجلس على دورهما البارز في تعزيز أداء المجلس وخدمة القضايا الوطنية.



كما أتقدم بخالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب عبد الهادي القصبي، الذي اضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود، وتعزيز التفاهم تحت قبة هذا المجلس.

وأُثني بكل فخر على النواب ممثلي الهيئات البرلمانية كافة، والزملاء من النواب المستقلين والمعارضة الذين أثروا جميعا النقاش البرلماني بالتنوع والتعدد، فكانوا شركاء أساسيين في صناعة مخرجات المجلس تشريعية كانت أو رقابية.

وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الثناء إلى رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مكاتبها، لما قدموه من جهد علمي وعملي جاد، أسهم في بلورة التشريعات وصياغة السياسات.

كما أشيد بكل فخر بنائبات المجلس، اللائي أثبتن جدارة واقتدارًا، وشكّلن صورة مشرفة للمرأة المصرية القادرة على العطاء في كل موقع ومسؤولية.

ويسعدني أن أتقدم بتحية تقدير واعتزاز لشباب المجلس من الأعضاء، أولئك الذين حملوا طموحات جيل جديد، وعبّروا عن رؤى واعدة، فكانوا صوت المستقبل، وروح التجديد داخل المجلس.

وكل الشكر والتقدير المستشار أحمد مناع، الأمين العام، الذي أدار منظومة العمل داخل الأمانة العامة للمجلس بكل حكمة، فكان عنوانًا للانضباط، ونموذجًا للقيادة الرشيدة والتنظيم الراقي، كما أتقدم بكل الامتنان لجميع السادة العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، الذين كانوا بحق جنود المنظومة البرلمانية المخلصين، وجزءًا أصيلًا من منظومة النجاح، وركنًا راسخًا في مسيرة الإنجاز، يستحقون عليه منا كل الإشادة والتقدير والعرفان.



وتقدم جبالي بالشكر والعرفان، للمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، الذي أضاء بنور الدستور والقانون مسارات العمل البرلماني، فكان سندًا قانونيًا، ودعامة أساسية في صون الإجراءات وصياغة القرارات البرلمانية. والشكر موصول أيضا للسادة مستشاري الأمانة العامة، فهم شباب واعد وبحق،قدموا نموذجا فريدًا في العمل القانوني بكل إخلاص وتفان.

أجهزة الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين

كما وجه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير لأجهزة الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين، الذين نقلوا إلى الرأي العام صورة دقيقة عن أعمال المجلس، بحرفية ومهنية، وبكل إخلاص وشفافية.

كما نشكر ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ، الذين قاموا بدورهم، بكل إخلاص، وسهّلوا انعقاد جلسات المجلس في أمن وأمان.

وتابع: هناك كلمات ظلّت تجول في خاطري، خلال الفترة الماضية، تُلحّ على ضميري، وتطرق أبواب الصمت في داخلي، وقد عزمت اليوم أن أقولها للتاريخ، وأتلوها على مسامعكم ومسامع الشعب المصري العظيم، هي كلمات وفاء بكل صدق للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا القائد الذي اختار طريق العمل في صمت، والإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في خدمة الوطن، ولم يطلب يوما جزاءً ولا شكورًا.

وأكد أنه قدّم نموذجًا فريدًا واستثنائيًا في القيادة الراسخة، في وقت عصفت بالوطن التحديات، وتلاحقت حوله الأزمات إقليميًا ودوليا، وحيكت ضده المؤامرات من أطراف لا تريد لهذا البلد استقرارا، وأحيانًا يبدو وكأنه يواجه أمواج التحديات وحده، ورغم ذلك، تصدّى فخامته بعزم واقتدار؛ وواجه المتغيرات بعقلٍ يقظ ورؤية ثاقبة، فكان كما عهدناه دومًا: صوت العقل في زمن الفوضى، ورمز الثبات في وجه الرياح العاتية، وسند الدولة في ساعات الاختبار.

وتابع: وأقولها اليوم بكل يقين، ومن أعماق ضمير وطني لا يجامل في الحق، هذا قدَرُ الأوفياء، أن يحملوا أوطانهم فوق أكتافهم في اللحظات الفارقة حتى يصلوا به إلى بر الأمان، والتاريخ يكون شاهدًا لهم لا عليهم.

وقال: وستظل الأجيال القادمة، تحمل في قلوبها لكم عظيم التقدير، وفي ذاكرتها جل معاني الوفاء، عرفانًا بما قدمتموه من جهود بعزيمة لم تُكسر، وإيمان لم يتزحزح؛ من أجل بناء دولة عصرية قوية.

واختتم: لا يسعنا في هذا المقام؛ إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر، وأصدق عبارات التقدير والامتنان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق والخير خطاه، حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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