تفاصيل النشاط الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

أعلن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية أن البرنامج الثقافي الذي يعقد على هامش الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، يتسم بالثراء والتنوع ويتضمن تقديم 215 حدث ثقافي على مدار أيامه.في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية.

وأوضح مدير المكتبة، أنه يتم تقديم 80 فعالية وندوة أخرى في بيت السنارى بالسيدة زينب وفى قصر خديجة الأثري بحلوان، وكلاهما يتبع المكتبة. ويتضمن البرنامج تقديم ندوات أدبية وأمسيات شعرية وفعاليات ثقافية في شتى المعارف والعلوم الإنسانية، بهدف مناقشة كافة القضايا الثقافية والفكرية، بمشاركة قرابة 800 من الرموز الفكرية والثقافية والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. ويستقبل المعرض جمهوره من العاشرة صباحًا إلى العاشرة ليلًا.

كما يتضمن البرنامج ندوات لعدد من الأدباء المصريين والكتاب، يتحدثون فيها عن أحدث إبداعاتهم، بحضور عدد من النقاد.

واستضاف المعرض ندوة مع صناع مسلسل" على قهوة المحطة" شارك فيها الكاتب الروائي عبد الرحيم كمال والفنان ضياء عبد الرحمن وأدارها الكاتب الدكتور هيثم الحاج على.

كما تضمن النشاط لقاءً مع الروائي محمد سمير ندا الفائز بجائزة البوكر العربية لهذا العام، أداره الأديب منير عتيبة.

ويتحدث الشاعر الكبير جمال بخيت عن مسيرة عطائه، بحضور الدكاترة شريف الجيار ومحمد عبدالرزاق مكي وتقديم سحر شريف. وعن إشكالية كتابة السير التاريخية يتحدث محمد توفيق في لقاء يديره محمد غنيمة.

ويتضمن البرنامج الثقافي أيضًا تنظيم ندوة تحت عنوان "مستقبل الرواية " يتحدث فيها الروائيان الكبيران جلال برجس وناصر عراق، وتديرها القاصة هند جعفر، كما يتحدث محمد عبد الجواد عن "الأجيال في الرواية" في ندوة يديرها محمد أحمد الجمال، وتتحدث الدكتورة رشا سمير في لقاء تديره دينا المهدى عن "الرواية والتاريخ".

وتم تخصيص ندوة عن "الكتابة التاريخية للجمهور.. مجلة ذاكرة مصر المعاصرة نموذجًا" يتحدث فيها كل من أحمد حسن وإيمان الخطيب ومحمد مطش ويقدمها الدكتور سامح فوزي.

كما يتضمن النشاط الثقافي تنظيم لقاء مفتوح مع الأديب عزت القمحاوي يديره الكاتب الصحفي حسن عبد الموجود وندوة تحت عنوان " السرد والتراث الشعبي ".

كما يدير الكاتب الصحفي سيد محمد لقاءً مفتوحًا مع الأديبة السورية شهلا العجيلي.. وتدير دكتورة نرمين دميس لقاءً مفتوحًا مع الروائي سامح الجباس يتحدث فيه عن تجربته الإبداعية ويتحدث كل من شيماء أحمد غنيم وهبه حسب وغادة العبسي عن الرواية التاريخية في ندوة يديرها محمد العبادي.

ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان" اللغة العربية بين المقدس والإنساني" يتحدث فيها إبراهيم المصري وأشرف البولاقي ويديرها عمرو الشيخ. وفى ندوة بعنوان قراءة القراءة يديرها الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، يتحدث كل من الأديب الدكتور ياسر ثابت وعمرو فتحي عن ماذا نقرأ.

وتم تخصيص أمسية تحت عنوان" أرواح في المدينة.. أم كلثوم خمسين عامًا من الحضور" يقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي.. ويتضمن البرنامج لقاءً مع الكاتب أحمد القرملاوي يقدمه مصطفى زكى. وتحت عنوان " للإبداع السكندري وجوه كثيرة " يتحدث الكاتب محمد السيد عيد في ندوة تديرها الدكتورة زينب فرغلي.

يتضمن البرنامج الثقافي تقديم العديد من الورش المتخصصة خلال أيام المعرض يقدمها خبراء ومتخصصون في شتى التخصصات الإبداعية، حيث يتم تقديم عدة ورش في الترجمة الإبداعية، منها عدة ورش في الكتابة الروائية يقدمها الروائي الشاب أحمد مرسى، وعدة ورش في كتابة القصة القصيرة تقدمها القاصة هند حسين، وورش في عمل الأفلام التسجيلية، وفى كتابة السيناريو السنيمائي، وفى النقد الأدبي، وفى هذا العام سيتم تقديم اكثر من ورشة ل "البودكاست" وأخرى متخصصة في الكتابة للفتية واليافعين، وفى التصوير الفوتوغرافي، وأخرى في عمل " الفوكاليز" وفى ريادة الأعمال، كما تم تخصيص ورشة عمل للمكتبيين وتعزيز القيادة والابتكار، ولم يفت إدارة المعرض تخصيص ورشة لكتابة " الكومكس"، إضافة الى ورشة في كتابة الدراما الإذاعية.

وقال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الإسكندرية تضع الأنشطة الموجهة للطفل على رأس أولوياتها، وتقوم بتقديم الأنشطة والخدمات الموجهة إليه على مدار العام وعلى الأخص فئة الطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه الأنشطة يتم تكثيفها خلال أيام المعرض، لذلك تم تخصيص جناح خاص لدور النشر المتخصصة في النشر للطفل، تقدم فيه 15 دار نشر أحدث الكتب التقليدية والحديثة والإصدارات التكنولوجية الحديثة والكتب العلمية الصوتية، التي تقوم بالتعليم من خلال ألعاب، إضافة الى البرامج الحديثة التي تجذب الطفل وفى نفس الوقت تنمى عقله ووجدانه.

وقال الدكتور أحمد زايد إنه للمرة الأولى اتخذت إدارة المعرض شخصية العام الثقافية، وقد وقع الاختيار هذا العام على محمد بن عيسى المفكر والسياسي المغربي الذى عمل وزيرًا للخارجية والثقافة المغربية، وكانت له بصمة ثقافية في منتدى أصيلة الثقافي، وأضاف: "عندما نتحدث عن الثقافة العربية، والمثقف العربي، يبرز اسم محمد بن عيسى في الصدارة، وقد رحل عن عالمنا مطلع هذا العام، بعد أن أسهم بأفكاره في إثراء دور مكتبة الإسكندرية وتعظيم رسالتها، عبر منصبه كأحد أعضاء مجلس أمنائها"، وسوف تخصص ندوة لتكريمه، وتسلط الضوء على رسالته ودوره تعقد يوم الخميس 17 يوليو ويشارك فيها الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والناقد الدكتور حسين حمودة والمفكر والكاتب الكبير محمد سلماوي ويديرها الدكتور أحمد زايد.

يتضمن البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية تنظيم أمسيات شعرية لشعراء من مصر والعالم العربي من مدارس شعرية مختلفة، كما يتضمن أمسيات قصصية بمشاركة أعداد كبيرة من داخل وخارج مصر.

وفى هذا العام تم استحداث نشاط ثقافي جديد، يقدم لأول مرة تحت عنوان "مقرأ خانة" يتضمن تقديم 11 جلسة يتم خلالها اختيار عنوان معين من الأعمال الأدبية المتميزة في الرواية والقصة والشعر، ويقوم عدد من المشاركين بتبادل قراءة أجزاء من العمل، على أن يكون هناك من يدير عملية القراءة، وفى مرحلة لاحقة سوف يتم هذا الأمر بحضور صاحب العمل لكي يتحاور مع الحضور.

وتم تخصيص أكثر من جلسة على مدار أيام المعرض لمناقشة مشكلات النشر ومستقبل الصناعة في ضوء التغيرات العالمية، والقفزة التقنية في عالم الذكاء الاصطناعي، وتحت عنوان " مشكلات صناعة النشر في مصر يتحدث كل من الكاتب حلمي النمنم وير الثقافة الأسبق وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين في ندوة يديرها محمود عبد النبي، وندوة أخرى عن "الترجمة وحقوق الملكية الفكرية بمشاركة الناشرين: أحمد بدير وأحمد رشاد ومحد عبد المنعم ويقدمها الناشر شريف بكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.