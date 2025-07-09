مرصد كوبرنيكوس: شهر يونيو الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا هذا العام

أفادت خدمة مرصد كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ اليوم الأربعاء، بأن شهر يونيو 2025 كان الأكثر حرارة على الإطلاق فى أوروبا الغربية، حيث شهدت القارة درجات حرارة "شديدة" خلال موجتين متتاليتين.

ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

ووفقا للمرصد، فإن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهر حرارة على الإطلاق، بعد يونيو 2024 (الذي كان أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية) ومقاربًا تقريبًا (0.06 درجة مئوية) لشهر يونيو 2023، مواصلا للعام الثالث سلسلة من متوسط ​​درجات الحرارة غير المسبوقة، مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية.

ووفقا لبيانات كوبرنيكوس، شهدت 12 دولة وحوالي 790 مليون شخص حول العالم أشد شهور يونيو حرارة. وكان هذا هو الحال في اليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى باكستان وطاجيكستان.

وأشارت سامنثا بيرجيس المسؤولة الإستراتيجية عن شؤون المناخ في مرصد كوبرنيكوس ـ فى بيان ـ إلى أن درجات الحرارة كانت "شديدة" بشكل خاص في أوروبا، التي ترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط ​​العالمي مضيفة أن شهر يونيو شهد موجتين حرتين - بين 17 و22 يونيو، ثم اعتبارا من 30 يونيو - كانتا "استثنائيتين".

الموجات الحارة أكثر تواترا وشدة

وأكدت أنه في سياق الاحتباس الحراري، "من المرجح أن تكون هذه الموجات الحارة أكثر تواترا وشدة، وستؤثر على عدد متزايد من الناس في أوروبا".

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية بانتظام في عدة دول، ووصلت إلى 46 درجة في إسبانيا والبرتغال وسجل يوم 30 يونيو، رقما قياسيا يوميا جديدا باعتباره "أحد أشد أيام الصيف حرارة على الإطلاق" في القارة.

لكن هذه المتوسطات لا تذكر مقارنة بدرجات الحرارة المدركة، والتي تقيس تأثيرها على جسم الإنسان من خلال مراعاة الرطوبة والرياح: ففي شمال لشبونة، وصل مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) إلى 48 درجة، وهو ما يعادل "إجهادا حراريا شديدا"، كما يشير مرصد كوبرنيكوس.

وفقا للاتجاهات الحالية، قد يصبح عام 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

وشهد اتفاق باريس للمناخ التزام الدول بالحد من الاحتباس الحراري طويل الأمد إلى 1.5 درجة مئوية، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث تغيرات مناخية وبيئية كبيرة ودائمة، لكن العديد من العلماء يقولون الآن إنه من شبه المستحيل البقاء دون هذا المستوى.

عتبة الاحتباس الحراري البالغة 1.5 درجة مئوية

وقالت سامانثا بيرجيس: "عالميا، يزيد المناخ عن عصر ما قبل الصناعة بحوالي 1.35 إلى 1.4 درجة مئوية".

ويتوقع المرصد أن تكون عتبة الاحتباس الحراري البالغة 1.5 درجة مئوية قد تم بلوغها، بالمعدل الحالي، بحلول عام 2029.

فضلا عن ذلك، شهد يونيو 2025 أيضا موجة حر بحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث ارتفعت درجات حرارة سطح البحر بشكل حاد منذ بداية الشهر لتصل إلى أعلى متوسط ​​درجة حرارة على الإطلاق عند 27 درجة مئوية في 30 يونيو.

وأكد مرصد كوبرنيكوس أن "درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط ​​الاستثنائية هذه قد قللت من تبريد الهواء ليلا على طول السواحل وزادت من الرطوبة، مما أدى إلى تفاقم آثار الإجهاد الحراري" كما أن لها تأثيرات كارثية على التنوع البيولوجي البحري وتداعيات على مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.